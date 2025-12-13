聽新聞
0:00 / 0:00

不副署「憲政荒謬劇」 國民黨坦言難反制

聯合報／ 記者程平劉懿萱張曼蘋江婉儀陳雅玲／連線報導

賴清德總統邀集民進黨立委背書定調，強調將針對財劃法等違憲修法採取不副署或副署後不執行的基調。藍營人士表示，對於賴政府如此蠻橫的招數，確實缺乏有效的反制方法；因此，面對即將起跑的二○二六大選，國民黨會強化民生法案訴求，藉此與賴政府治國無方、癱瘓國政，形成強烈對比。

賴總統日前召集民進黨立委便當會後，支持行政院採取合憲途徑，包括不副署法案等策略。國民黨主席鄭麗文批評，財政收支劃分法已在立法院兩度覆議，賴政府還可以無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服嗎？（賴清德）帶頭違憲亂政造成台灣施政的所有的僵局，大罷免鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了，還是一樣執迷不悟。

民眾黨主席黃國昌質疑，哪個民主憲政國家可以由少數行政權決定要不要守法？「這不是民主，這是獨裁；這不是法治，這是人治」。

對於國會三讀通過法案，行政院雙手一攤，可能不執行。藍營人士說，政院不副署或副署後不執行三讀法案的作法，是因為在國民黨擋下長期受民進黨左右的憲法法庭釋憲，才會演變成為行政院長可以打臉總統的憲政荒謬劇；因此，國民黨除了倒閣，其實也拿不出可以反制的對策，但推動倒閣變數很多，風險更大。

不過，藍營人士表示，對國民黨而言，不論導正財劃法中的中央長期集錢、替軍人加薪、替退休公教與軍警爭取權益，該修的法都已經修了，該爭的預算也都有所堅持，但不執行、不編預算的是民進黨，國民黨已經對支持者有所交代，得罪軍公教的還是民進黨，國民黨已經鞏固好基本盤。

二○二六選戰逼近，藍營人士說，地方選舉向來就是以民生議題優先，國民黨現在要做的是脫離與民進黨在憲政議題上的攻防，並強化百姓關心的議題。諸如勞保年金法制化、農退儲金降低農民負擔比率，這都是上屆立院國民黨就持續至今的主張。

此外，包含攸關明確青年權益的「青年基本法」，幫助產業發展的「ＡＩ基本法」，以及修正「環境基本法」廢除非核家園等法案，也都會積極推動，因為就算是最具爭議的非核家園，從目前賴政府研議的方向看來，民進黨不可能堅持抵抗。

藍營人士表示，民進黨政府祭出不副署或副署後不執行違憲的策略，想要迫使大罷免全勝的國民黨，再面臨倒閣解散國會的困境，國民黨當然不會隨之起舞，反而用更大的力道推動民生法案，才會讓民眾感受到，民進黨只會政治鬥爭，治國完全無方。

國民黨 民進黨 行政院 法案 藍營 賴政府 民主憲政

延伸閱讀

鼓勵青年參政！王定宇推新人「麵攤女兒」 南市東區議員綠營選情緊繃

韓國瑜婉拒國政茶敘 國民黨喊支持：賴總統自己先平心靜氣喝杯茶

2026布局受關注 爭取新北市長選舉？劉和然喊「這方式」對藍營最好

鄭麗文指新北提名進度順利 學者不認同嘆：以拖待變讓地方焦慮

相關新聞

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

賴清德總統15日邀請行政院、立法院及考試院院長國政茶敘，立法院長韓國瑜已表達不會出席，府方感到不解。嫻熟憲法兼...

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，...

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵...

綠營B計畫 研議公投化解憲政僵局

賴政府反制在野黨國會多數再出招，賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」。據...

6大議案停擺 未來恐再添7僵局

賴政府主政，朝野對立嚴重，經盤點目前已有六大議案因釋憲、不執行、擬不副署等原因卡關，雖經立院三讀但無法執行，陷入停擺狀態...

賴總統邀院長「國政茶敘」 白營：應和在野黨主席對談

立法院長韓國瑜婉拒參與總統府邀請的三院院長「國政茶敘」，賴清德總統昨表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。