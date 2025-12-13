「特考教室沒人報名」停砍公教年金引戰 張麗善挺修法：還公務人員公道

立法院會昨經表決三讀通過停砍公教年金案，行政院長卓榮泰說「台灣不能走回頭路」，在野、執政黨今針對停砍公教年金案持續交鋒。雲林縣長張麗善今受訪表態支持修法，她表示公務體系人力嚴重不足，特考教室沒有人投考，認為修法是還公教人員一個公道，也是誠信的允諾。

張麗善表示，當前台灣公務體系面臨的嚴重危機，所有具備學識和專精的職缺，都面臨「沒有真正願意來為我們服務的公務人員報考」的窘境，人力嚴重不足，需要1千人，可能報名只有3成，甚至比較專門的專業，包括土木、水電各方面，其實沒有人要來報考，我們看到特考教室裡面，真的是沒有人來投考。

她強調，全台灣2300萬人需要這30多萬公務人員來服務，如果公務人員在整個職業生涯中，或是退休以後沒有任何保障，自然會影響他們犧牲奉獻、為公眾事務來服務的意願，因此，他們退休後應享有相對的禮遇。

張麗善表示，過去國民黨在立法院是少數，聲嘶力竭也無法保障公務人員應有的權益，但今天終於有多數可以平反，她認為這是還給公教人員一個公道，對於公務人員是一種誠信的允諾。

她表示，既然是誠信的允諾，怎麼可以因為修法到最後讓他們功虧一簣，逐年遞減他們所得替代率，年金的改革讓他們沒有辦法持續下去，這會讓我們在整個公務體系裡面，沒有辦法有後繼的人才，對於整個政策的延續，以及服務的延續，都會出現斷層。

張麗善說，這次修法是要保障這些公務人員，繼續為2300萬人保有服務的熱忱，因為他以後有保障的話，他才願意投入。