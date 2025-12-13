聽新聞
韓國瑜婉拒國政茶敘 國民黨喊支持：賴總統自己先平心靜氣喝杯茶
朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒。國民黨今支持韓國瑜婉拒出席國政茶敘，喊話賴總統自己先心平氣和地喝杯茶。
國民黨指出，賴清德總統執政以來，面對具有過半民意基礎之立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度。當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈輸了卻不認帳，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。
國民黨表示，賴清德政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載選民授權與民主正當性。濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出將國家治理視為政治遊戲的心態。
罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難以不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。令人遺憾的是，過去一年漠視民意、藐視立法權，賴清德總統還未實質反省前，試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏。
