快訊

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部火速解釋

口感軟爛…網友衰買麥當勞「粉紅生雞塊」 衛生局稽查揪出1生物

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國瑜婉拒國政茶敘 國民黨喊支持：賴總統自己先平心靜氣喝杯茶

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒。圖／聯合報資料照片
賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒。圖／聯合報資料照片

朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒。國民黨今支持韓國瑜婉拒出席國政茶敘，喊話賴總統自己先心平氣和地喝杯茶。

國民黨指出，賴清德總統執政以來，面對具有過半民意基礎之立法權，長期展現出敵視、不尊重且拒絕溝通的態度。當行政權在民主程序中未能取得立法多數支持時，理應回歸制度協商與憲政制衡，執政當局卻屢屢選擇情緒化對抗，形同政治博弈輸了卻不認帳，令人質疑其對民主規則的基本理解與尊重。

國民黨表示，賴清德政府縱容並煽動部分民粹團體，發動明顯不符社會主流民意的罷免行動，完全無視立法委員所承載選民授權與民主正當性。濫用罷免制度的政治操作，不僅將嚴肅的憲政工具當作權力報復的手段，更暴露出將國家治理視為政治遊戲的心態。

罷免行動最終以失敗收場後，執政團隊卻無任何人出面承擔責任，彷彿一場鬧劇結束即可拍拍衣袖離場，這樣的執政表現，難以不被社會視為缺乏政治成熟度的「幼稚執政」。令人遺憾的是，過去一年漠視民意、藐視立法權，賴清德總統還未實質反省前，試圖透過所謂「國政茶敘」的形式，將制度衝突簡化為象徵性互動，彷彿只要坐下來喝杯茶，就能一筆勾銷過去對民主程序的踐踏。

賴清德 韓國瑜 罷免 國民黨

延伸閱讀

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你好了

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

賴清德找三院長茶敘 鄭麗文酸：應該是賴總統跟賴主席坐下來喝茶

讚韓國瑜展現智慧不再背鍋 黃國昌：賴總統與在野主席對談才有效

相關新聞

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

賴清德總統15日邀請行政院、立法院及考試院院長國政茶敘，立法院長韓國瑜已表達不會出席，府方感到不解。嫻熟憲法兼...

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，...

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵...

韓國瑜婉拒國政茶敘 國民黨喊支持：賴總統自己先平心靜氣喝杯茶

朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒。國民黨今支持韓國瑜婉拒出...

健保預算破兆卻尚未審議 賴總統喊話立院「應幫審中央政府總預算」

賴清德總統上任後推動「健康台灣推動委員會」盼結合醫界與社會各界力量，改善醫療環境、提升全民健康，賴總統今出席「振興醫院2...

學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。