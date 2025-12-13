健保預算破兆卻尚未審議 賴總統喊話立院「應幫審中央政府總預算」

賴清德總統上任後推動「健康台灣推動委員會」盼結合醫界與社會各界力量，改善醫療環境、提升全民健康，賴總統今出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時表示，明年健保總額預算9883億元，再加上公務預算投入199億元，規模將達1兆82億元。該部分預算仍未交付委員會審議，勢必會影響醫界與國家發展，喊話立法院「應該幫中央政府從預算交付委員會來審查，因為是國家所需要的預算」。

賴清德今致詞表示，今年健保總額9286億元，成長率採高推估5.5%，而醫界長期的要求是希望公務預算編列，不該由健保總額支出，因此今年共移出181億元，明年的健保總額為9883億元，公務預算移出199億元後，相較今年增加比例達8.13%，因此，明年健保總額如果再加上公務預算，實質的金額可達到1兆82億元。

「這聽起來像是好消息」賴清德說，但現在最大的問題是，依憲法規定，中央政府總預算需於12月31日前審議完畢，現在已經12月中還沒交付委員會審查，這勢必會影響醫界或是國家整體發展，「所以我在這裡也非常希望立法院應該幫中央政府，從預算交付委員會來審查，因為這個是國家所需要的預算」。

賴清德說，跟衛福部長石崇良討論預算增加後，有三個目的，第一健保署、衛福部可以執行同工不同酬，像比較辛苦、複雜的手術或治療方式，應該增加點值才有辦法留住人，否則急、重、難、罕、內、外、婦、兒等科別醫師很難找，他們也確實較辛苦；第二是要改善醫院軟硬體設備，讓服務效能、醫療診斷水準提升；最後希望公私立診所到醫學中心都能替員工加薪。

賴清德表示，目前已啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，由醫療機構提出申請，期待透過人才培育、醫療環境優化、智慧醫療及醫療永續與社會責任等四大主軸，來推動提升台灣醫療服務並深化醫學研究。

賴清德最後強調2點，全面智慧化時代來臨，台南有AI算力中心，未來也將建立國家AI資料中心，也就是主權AI，未來將應用於醫療、金融及法律等領域，而立院日前三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，在保障民眾隱私權的前提下開放相關資料，運用在智慧醫療上。而另外學研界未來30要共同分力的目標希望能獲諾貝爾獎，擁有好環境讓後輩有更好機會。