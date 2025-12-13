獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰
Facebook母公司Meta與包括台灣事實查核中心在內等全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊傳播，日媒昨報導，Meta未來幾周恐撤回巨額經費。台灣事實查核中心董事長、中正大學教授羅世宏表示，近一年來，中心努力向本土企業及公眾募款，盼預先因應未來財務挑戰。
羅世宏接受聯合報訪問，表示meta已於2025年1月結束與美國境內多家事實查核組織的資金支持合作關係，近一年來，台灣事實查核中心開源節流，努力向本土企業及公眾募款，希望能預先因應未來的財務挑戰。
羅世宏指出，目前全職人力共14人，「還沒有什麼變動」，未來也會確保記者員工的勞動條件不變、薪資福利不變。
日媒昨報導，Meta捐款約占台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google捐款則超過30%。Meta執行長祖克柏年初宣布終止與美國的事實查核機構合作，台灣事實查核中心執行長邱家宜也說，依目前情況看，與Meta的合約恐在2026年1月到期，如果資金中斷，情況將不樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言