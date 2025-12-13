學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可能以「國家遭受外力威脅」為由啟動公投，2026年台灣即將迎來公投大戰，明年選戰將是抗中保台與討厭民進黨的正面對決，綠營不把民生經濟放第一優先位置，地方選舉恐不利。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，賴清德總統從時任台南市長246天不進議會、2019年挑戰前總統蔡英文，不難看出他不善溝通與妥協的政治性格，是政治僵局主要因素。民進黨政府急於翻轉國會，大罷免大失敗後，明年縣市長選舉公投綁大選將是大罷免延長賽。

張元祥指出，民進黨在地方選舉最大的困境，是找不到可以操作的全國性議題，當初2004年前總統陳水扁用巧門發起「防禦性公投」，20年後賴總統有可能再次啟動，包括財劃法、憲訴法、停砍年金，甚至對等關稅談判結果、8年1.25兆軍購預算，賴清德都有可能以「國家遭受外力威脅，致國家主權有改變之虞」為理由發動公投。

張元祥認為，在野黨當然也要提出反制，不可避免2026年台灣即將迎來「公投大戰」，也為縣市長選舉結果帶來不可預測變數。不過從過去經驗分析，真正影響選舉與公投結果，是整體社會氛圍，因此明年選戰仍將是抗中保台的國安牌，與討厭民進黨的內政牌正面對決。

北大公行系教授劉嘉薇指出，照理說執政黨要有政績獲取選民支持，讓2026年選舉能夠有好成績，但目前在野推動的修法，比如財劃法、停砍年金等，執政黨都沒有按照多數民意走，不接受多數民意又要不副署處理，違反民主政治常規。當初大罷免大失敗就是民進黨沒有政績，把人民當雜質，如今還沒學到教訓，繼續惡鬥，到時2026年甚至2028年總統選舉，人民會給他們一個教訓。

劉嘉薇強調，近期推動的民生法案都是在野黨提出，比如多修5天假、普發一萬，皆獲得人民廣大支持，而2026年地方選舉更重視民生經濟法案，藍白形象較具優勢，反而民進黨專注抗中，沒有把民生經濟放在第一優先位置，在地方選舉反而是不利。

劉嘉薇說，以六都來看台中以北縣市，藍營優勢顯，但台南、高雄的民進黨優勢沒有過去這麼強，近期光電板、風災水災引發民怨，相信南部選民看在眼裡，認為綠營版圖有可能鬆動。