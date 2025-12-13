快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可能以「國家遭受外力威脅」為由啟動公投。圖／聯合報系資料照片
2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可能以「國家遭受外力威脅」為由啟動公投。圖／聯合報系資料照片

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可能以「國家遭受外力威脅」為由啟動公投，2026年台灣即將迎來公投大戰，明年選戰將是抗中保台與討厭民進黨的正面對決，綠營不把民生經濟放第一優先位置，地方選舉恐不利。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥說，賴清德總統從時任台南市長246天不進議會、2019年挑戰前總統蔡英文，不難看出他不善溝通與妥協的政治性格，是政治僵局主要因素。民進黨政府急於翻轉國會，大罷免大失敗後，明年縣市長選舉公投綁大選將是大罷免延長賽。

張元祥指出，民進黨在地方選舉最大的困境，是找不到可以操作的全國性議題，當初2004年前總統陳水扁用巧門發起「防禦性公投」，20年後賴總統有可能再次啟動，包括財劃法、憲訴法、停砍年金，甚至對等關稅談判結果、8年1.25兆軍購預算，賴清德都有可能以「國家遭受外力威脅，致國家主權有改變之虞」為理由發動公投。

張元祥認為，在野黨當然也要提出反制，不可避免2026年台灣即將迎來「公投大戰」，也為縣市長選舉結果帶來不可預測變數。不過從過去經驗分析，真正影響選舉與公投結果，是整體社會氛圍，因此明年選戰仍將是抗中保台的國安牌，與討厭民進黨的內政牌正面對決。

北大公行系教授劉嘉薇指出，照理說執政黨要有政績獲取選民支持，讓2026年選舉能夠有好成績，但目前在野推動的修法，比如財劃法、停砍年金等，執政黨都沒有按照多數民意走，不接受多數民意又要不副署處理，違反民主政治常規。當初大罷免大失敗就是民進黨沒有政績，把人民當雜質，如今還沒學到教訓，繼續惡鬥，到時2026年甚至2028年總統選舉，人民會給他們一個教訓。

劉嘉薇強調，近期推動的民生法案都是在野黨提出，比如多修5天假、普發一萬，皆獲得人民廣大支持，而2026年地方選舉更重視民生經濟法案，藍白形象較具優勢，反而民進黨專注抗中，沒有把民生經濟放在第一優先位置，在地方選舉反而是不利。

劉嘉薇說，以六都來看台中以北縣市，藍營優勢顯，但台南、高雄的民進黨優勢沒有過去這麼強，近期光電板、風災水災引發民怨，相信南部選民看在眼裡，認為綠營版圖有可能鬆動。

公投綁大選 民進黨 賴清德 蔡英文 陳水扁

延伸閱讀

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

林郁婷主持宏道獎典禮 30歲生日無緣與賴總統自拍至少有合照

綠擬推閣揆不副署 學者批荒謬：用違憲對抗違憲 打臉總統

相關新聞

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，...

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵...

不能修法替綠營作嫁 藍擬提案拚2026公投綁大選

立法院日前修法讓公投得以再綁大選，民進黨內部已在評估配合2026九合一選舉衝一波的可能，國民黨方面，立委洪孟楷率先提出詐...

綠研議公投成反制在野「B計畫」 黨內憂大罷免沒學到教訓？

賴政府反制在野黨國會多數再出招，昨天賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」...

學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可...

出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，鄭麗文致詞時表示，推動福國利民政策是國民黨，民進黨這2年沒牛肉沒建設，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。