出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，鄭麗文致詞時表示，推動福國利民政策是國民黨，民進黨這2年沒牛肉沒建設，台灣已沒辦法再沒底線的耗下去，鬧事的是民進黨，辦事、做事的都是國民黨。

鄭麗文指出，她感到非常開心，看到新北在國民黨執政下獲得民眾肯定，感謝大家，國民黨不會因此驕傲、靠勢，因為我們跟民進黨不一樣，國民黨一定非常謙虛，珍惜來自新北人民的肯定，加倍努力、付出，新北對台灣太重要，就像台灣縮影，最進步的都會、農村、海邊、山頂都在新北看得到，國民黨團對在野力量，一定非常負責任提名最優秀、一定會贏的人選，持續帶著專業執政的團隊為新北服務。

鄭麗文表示，不只是市府、市議會也很重要，議員也是執政重要後盾，也替人民監督政府，議會也很重要，希望新北繼續支持最重視基層、認真服務、專業問政的國民黨提名議員參選人，讓議長繼續來扶持議會，國民黨真的不能漏氣，因為新北執政成績好，做這麼好，還不能繼續贏，就有問題了。

鄭麗文說，雖然在新北國民黨這些基礎超勇，但絕不能掉以輕心、不能大意，民進黨你看在南部貪汙腐敗，好像大家欠他們的，提什麼人就一定會上嗎？沒有這種事情。在雙北，國民黨永遠謙卑，真正把人民當主人、把市民需要永遠訪心中最重要的地位。

鄭麗文指出，今天在此要感謝立委有夠辛苦，過去2年這段時間真不是人幹的，已經很辛苦了，要問政跑地方，還遇到民進黨從頭亂到尾，結果選輸不甘願還弄大罷免，大罷免結果滿臉全豆花，人民不同意，非常反感，不希望民進黨當家鬧事，要照步驟走，要尊重國會多數，這是民主政治的第一堂課啊，入門第一堂課，連這個都要被死當，大罷免搞完了，也被人民用選票清楚否決，所以人民用選票很簡單，就是告訴民進黨、賴清德「不要再亂了、不要再鬧了」。

她批評，但遺憾賴清德一意孤行執迷不悟，財政收支劃分法、公教年改第二波改革，民進黨為反對而反對，長時間不提法案、不理性溝通，沒有謙卑溝通，只會抹黑造謠阻擋，如今木已成舟了，又開始不認帳耍賴，可以這樣？當自己做皇帝？可以這樣任性胡來嗎？

鄭麗文質疑，選上總統的是賴清德，結果推動福國利民法案的是國民黨，普發一萬、軍公教合理待遇都是國民黨，民進黨2年做什麼，沒牛肉、建設，每天就是亂亂亂，鬥鬥鬥鬥不完，台灣已經沒有辦法再這樣沒有底線的耗下去了，所以她在這邊，再一次感謝立委們的辛苦。

鄭麗文表示，今天我榮幸擔任主席，中央國會立院黨團永遠當大家看緊荷包、顧台灣護民主、打死不退，在包括新北市，不管是雲林這種農業大縣，或台灣最核心的大都會新北市，國民黨執政都不漏氣，今天鬧事的是民進黨，辦事、做事的都是國民黨，希望國民黨團秉持堅韌精神做牛做馬為台灣，他們繼續認真做事，不讓民進黨鬧事。