影／綠有意團結在野？ 鄭麗文：棄台獨黨綱反核就誠摯歡迎
國民黨主席鄭麗文下午在新北副市長劉和然、新北市議長蔣根煌、國民黨秘書長李乾龍陪同下出席國民黨新北黨慶，頒獎給入黨滿70年與新入黨的黨員等。剛步入會場，鄭主席受到熱烈歡迎，黨員紛紛上前擁抱，副市長劉和然在一旁則是謝絕擁抱。
外傳綠營想換掉總召柯建銘，來重啟綠白合作，國民黨主席鄭麗文活動前受訪回應表示，民進黨如果真的有意要團結在野政黨的話，其實最重要的是下架，他的兩個神主牌，一個是廢棄台獨黨綱，另外，一個是不再反核，台灣未來才有活路，如果願意下架這兩個神主牌，那在野黨一定誠摯的歡迎，展開雙臂共商國家大計。
鄭麗文回應表示，今天要下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不管他們是派系鬥爭也好，人事傾軋也好，不要把在野黨給捲進來，那如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，那直接下架賴清德可能更有效，那民進黨難道要把賴總統換掉，來換取在野黨的合作嗎？「所以我覺得這一類的談話其實是對在野黨的不尊重，我們還是希望能夠真的嚴肅而誠懇的面對台灣目前政治惡鬥的僵局，難道始作俑者，不就是我們的執政黨民進黨本身嗎？」。
