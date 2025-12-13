快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

中國大陸發布拉美文件提一中原則 外交部斥誤導國際視聽

中央社／ 台北13日電
外交部今天表示，針對中國10日發布第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」內容，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的台灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。本報系資料照
外交部今天表示，針對中國10日發布第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」內容，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的台灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。本報系資料照

外交部今天表示，針對中國10日發布第3份「對拉丁美洲及加勒比政策文件」內容，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，以及「反對任何形式的台灣獨立」等謬論，企圖顛倒是非、誤導國際社會，外交部予以最嚴厲的譴責並駁斥相關說法。

外交部下午發布新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權也從未統治過台灣，這不僅是台海的客觀現狀，也是國際社會公認事實，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變此一現狀。

外交部說明，拉丁美洲及加勒比海地區是中華民國邦交國最為集中的地區，是中國片面謬稱台灣為其一部分的最佳反證，中國長期以合作為名，誘騙他國落入債務陷阱，國際間對於中國華而不實的糖衣毒藥早已有所警惕。

外交部呼籲，各國共同譴責中國長期以來的惡意謊言，並且強調台灣不會屈服於中國威權政府的恐嚇與外交打壓，反而將更加堅守自由民主的價值，結合友邦及理念相近國家共同致力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 中華民國台灣 台海 加勒比海地區

延伸閱讀

近30名菲律賓產官人士來台 強化智慧港務合作

【重磅快評】嗆聲全面檢視台韓關係 外交部啃到硬骨頭

電子入境卡「中國（台灣）」未改 外交部：全面檢視對韓關係

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交立場

相關新聞

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，...

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵...

不能修法替綠營作嫁 藍擬提案拚2026公投綁大選

立法院日前修法讓公投得以再綁大選，民進黨內部已在評估配合2026九合一選舉衝一波的可能，國民黨方面，立委洪孟楷率先提出詐...

綠研議公投成反制在野「B計畫」 黨內憂大罷免沒學到教訓？

賴政府反制在野黨國會多數再出招，昨天賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」...

學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可...

出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，鄭麗文致詞時表示，推動福國利民政策是國民黨，民進黨這2年沒牛肉沒建設，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。