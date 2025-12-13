快訊

獨／傳大金主Meta擬撤資 事實查核中心董座：努力募款盼因應財務挑戰

亂倫謀殺…22歲孕婦懷胎9月被親媽「剖腹取嬰」 孩子爸是繼父

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

【重磅快評】年度最大笑話：賴政府履行憲法忠誠義務

聯合報／ 主筆室
賴清德總統（左）邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜（右）婉拒出席。記者曾學仁／攝影
繼財劃法修法案後，立法院昨天在藍白人數優勢下，又通過停砍公教年金修法案。於此同時，賴總統先是痛批藍白主導通過的各項修法案「嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續及傷害人民公平權利」，繼而邀請民進黨立委便當會並達成共識，認為對爭議法案，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行都合憲。歲末年終聞賴政府如此之言，堪稱年度最大笑話。

中華民國是民主法治國家，且不論「少數服從多數」的民主、國會政治ABC，單從「不副署、副署但不執行都是合憲手段」一語，就可知賴政府的民主素養與憲政理念何等匱乏。一方面秉持著視憲法明文如無物的特殊憲法見解，一方面卻又自我催眠稱「行政機關有憲法忠誠義務」，賴政府真的沒發現有點怪怪的嗎？

須知，中華民國憲法及增修條文明白規定，立院決議的法律案應於移送後十日內由總統公布，如果政院認為窒礙難行則可提覆議嘗試翻案，一旦被否決就只有接受一途。規定清清楚楚，何來「不副署、副署但不執行都合憲」空間？當然，賴政府也可聲請釋憲，但釋憲權卻是屬於司法院憲法法庭，又豈容政院自為大法官解釋先行認定違憲、繼而拒絕執行？

賴政府更顯然忘了，之前民進黨連同側翼大張旗鼓搞了一齣大罷免爛戲，當時主打的訴求就是藍白立委挾多數優勢在立法院通過多個違法違憲的修法案。然則如此主張，卻已經由最新民意作出卅二比零的「大失敗」最終裁決。如今竟還想以同樣的爛招再打一場輿論戰，莫非是認為民意賞的這一巴掌還不夠響？

如果賴政府心中真有憲法、真有民主法治精神，大可開大門、走大路，依循國會多數通過的修法案執行，並以實際執行法案來凸顯藍白修法案的種種不足與弊病，進而訴諸民意，於下屆立委選舉時讓最新民意作出裁判；或是循著「總統赴立法國情報告」台階，找出朝野都能各退一步、避免對撞的契機；至不濟，也應依法盡速與朝野協商、補提名能夠獲多數國會共識的大法官人選，交由大法官去裁判修法案違憲與否。

賴政府一旦決定選擇不副署或副署但不執行，就等同為憲政史寫下惡例，將讓朝野徹底走向深陷激烈對抗漩渦的不歸路，國家社會人民更幾無寧日。

話說回頭，賴政府說出如此荒誕的「憲法忠誠義務說」笑話，只怕連自己都不會相信，否則，賴總統又怎會上午重批藍白、中午要行政院進行必要的制衡，到了傍晚時就又遞出看似充滿善意的邀請立法院長韓國瑜等進行「國是茶敘」橄欖枝？賴總統一天之內進行如此這般堪比川劇變臉的黑白臉神速切換，不覺得累嗎？

法案 憲法法庭 賴政府 韓國瑜 中華民國憲法 民進黨 朝野協商

