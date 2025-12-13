賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵局的當事人，國政茶敘除了展現總統威儀外「甚麼都協調不了」，難怪破局。台北大學教授劉嘉薇認為，綠營邀約國政茶敘卻又喊出閣揆不副署，凸顯少數執政卻只想對抗、不願溝通的根本問題。

蘇子喬指出，立法院是合議制而非首長制，不是院長一人就可以決定。甚至監察院、考試院，院長也是機關對外的代表，實際上不能指揮考試、監察委員。這也是院際協調難以發揮功能的原因之一。

他進一步指出，院際協調若要發揮功能，總統就應該作為中立的仲裁、協調者，但如今的狀況，賴總統手握行政權又身兼黨主席，自己就是爭議僵局的當事人之一，卻要球員兼裁判。說穿了，國政茶敘就只是演一場戲，除了展現總統的威儀、做球給總統，「但實際上甚麼都協調不了」，難怪人家連協調都不想去。

蘇子喬認為，現在的僵局，若真正要化解應該是各黨之間的討論，而非每每升高到憲法的層級，賴總統若是以執政黨主席的身分和在野領袖協商，或許比較有實質意義。

台北大學公共行政暨政策系教授劉嘉薇認為，賴總統先前也曾邀約院際協調，但顯然效果不佳，尤其朝野互信陷入僵局，就算再推院際協調，恐怕院與院之間仍然信任不足。

劉嘉薇進一步指出，面對朝野政治僵局，綠營一方面邀約國政茶敘，另一方面卻又喊出「閣揆不副署」，顯示賴總統上任至今，所有對抗方法、策略包括大罷免都已用罄，如今憲法法庭也不能運作，已經黔驢技窮沒有其他方法可用，更凸顯作為少數總統卻只想到對抗而不願溝通、妥協，與多數民意溝通的根本問題。