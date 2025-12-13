賴清德推薦陸配麵店 鄭麗文：不要每次都用廉價、輕佻、矯情的方式

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天出席新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出席新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影

賴清德總統近日前往台北中山「開封包公府私房麵館」，賴清德提到，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。國民黨主席鄭麗文表示，不要每次都用這麼廉價、輕佻、矯情的方式。

鄭麗文表示，今天憲政僵局，是個嚴重、嚴肅的事情，事後才說不然我們來喝茶，要討論什麼，這個時候談會不會太慢，對於陸配，針對某個特定族群的打壓歧視，已經非常嚴重的違背了中華民國憲法對人權的保障，然後現在吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。

因應新進黨員與重返國民黨的回復黨籍黨員持續攀升，國民黨主席鄭麗文日前核定「黨員Reset拓點計畫」，鄭麗文表示，她上任後短短一個多月的時間，已經有成千上萬的黨員回娘家，跟加入國民黨，所以會積極安排新進黨員的授課，初步是安排北中南，應該從12月底開始她會親自授課。

另外，美東時間周四晚間，華府圈傳出外交部長林佳龍出現在美國在台協會（AIT）位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。鄭麗文表示，這個等到他看到更具體的訊息之後再來回應。

