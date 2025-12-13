傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，作為綠白合作契機。國民黨主席鄭麗文表示，若有意要團結在野政黨，最重要是下架2個神主牌。

針對綠白合議題，鄭麗文表示，早上在雲林有回答過，民進黨如果真的有意要團結在野政黨，最重要是下架2個神主牌，一個是賴清德說，沒有台獨的必要，那就廢止台獨黨綱；另一個是，攸關台灣國家安全防衛韌性，國家競爭力的電力問題，所以不要再反核，台灣未來才有活路。

鄭麗文說，如果願意下架這2個神主牌，那在野黨一定誠摯的歡迎，展開雙臂，共商國家大計，今天要下架柯建民，是民進黨內部的家務事，不管是派系鬥爭也好，人事傾軋也好，不要把在野黨給捲進來，如果下架柯建民，可以換來在野黨的合作，那直接下架賴清德可能更有效。

鄭麗文接著說，民進黨難道要把賴總統換掉，來換取在野黨的合作嗎？她覺得這一類的談話，是對在野黨的不尊重，還是希望能夠嚴肅、誠懇地，面對台灣目前政治惡鬥的僵局，難道始作俑者不就是執政黨民進黨本身嗎？