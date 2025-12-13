快訊

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德邀茶敘被韓國瑜拒絕 鄭麗文：我送一面鏡子給你好了

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新北市黨部131周年黨慶。記者江婉儀／攝影

賴清德總統邀請行政院、立法院及考試院院長下周一到總統府茶敘，立法院長韓國瑜婉拒出席，被問是否會想跟賴清德當面聊聊？國民黨主席鄭麗文指出，賴總統錯過了所有應該要跟在野黨溝通協調的關鍵時間。

鄭麗文批評，今天財政收支劃分法不但提出2次，已在立法院完成覆議，還可以這樣無理取鬧、胡攪蠻纏、耍賴不服嗎？（賴清德）帶頭違憲亂政，造成台灣施政的所有的僵局，連大罷免鬧也鬧過了，輸也輸得夠徹底了，還是一樣執迷不悟，如果認為這些政策講窒礙難行，那為什麼這麼長的時間，都不願意誠懇溝通，理性對話，等到木已成舟了想要來翻桌，這是缺乏誠意。

鄭麗文指出，再廉價的說，那不然大家再來喝茶，難怪韓院長會婉拒，等了你們這麼久，等不到任何的善意誠意，也從來不來理性的溝通，連一個行政院的版本都等不到，然後現在用這種方式為反對而反對，為杯葛而杯葛，完全不像是個當家的樣子。

鄭麗文表示，今天台灣民主憲政陷入如此的僵局，台灣內部這麼嚴重的對立，整個國家機器無法順利的運轉，是誰造成的？難道不是賴總統嗎？她誠懇的建議賴總統應該平心靜氣，靜下心來好好自己一個人喝杯茶，好好想想上任以來，為什麼有這麼多嚴重的問題，如果到今天都還不知道問題的癥結在哪裡，我送一面鏡子給你好了。

鄭麗文 行政院 賴清德 韓國瑜 財政收支劃分法

延伸閱讀

被問藍白合進度 鄭麗文：新北提名進度順利、先進行黨內協調溝通

鄭麗文喊明年大選要全壘打 下屆縣長提名不會拖太久

傳換柯建銘求綠白合？鄭麗文酸：換賴清德總統可團結在野 民進黨要嗎？

吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

相關新聞

傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 鄭麗文：有意團結先下架2個神主牌

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，...

賴總統邀三院長茶敘 韓國瑜婉拒出席…學者點問題：什麼都協調不了

朝野對立陷入僵局，賴清德總統邀請三院長進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜婉拒出席。東吳大學教授蘇子喬指出，賴總統自己就是僵...

不能修法替綠營作嫁 藍擬提案拚2026公投綁大選

立法院日前修法讓公投得以再綁大選，民進黨內部已在評估配合2026九合一選舉衝一波的可能，國民黨方面，立委洪孟楷率先提出詐...

綠研議公投成反制在野「B計畫」 黨內憂大罷免沒學到教訓？

賴政府反制在野黨國會多數再出招，昨天賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」...

學者：綠若無全國性公投議題 賴總統恐再掀防禦性公投綁大選

2026年地方九合一大選逐步逼近，在野黨近期強推公投法、財劃法、國籍法、停砍年金等民生經濟法案。學者認為，賴清德總統有可...

出席新北131周年黨慶批民進黨沒建設 鄭麗文：台灣不能沒底線耗下去

國民黨主席鄭麗文今出席新北市黨部131周年黨慶，鄭麗文致詞時表示，推動福國利民政策是國民黨，民進黨這2年沒牛肉沒建設，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。