綠擬推閣揆不副署 學者批荒謬：用違憲對抗違憲 打臉總統

兼任民進黨主席的賴清德總統邀集民進黨籍立委便當會，面對財劃法修法等政治僵局，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。政大法律系副教授廖元豪指出，閣揆副署制度本是用來制衡總統的權力，如今被用來對抗國會「非常荒謬」。東吳大學教授蘇子喬直言，閣揆不副署，根本是「用違憲對抗違憲」。

廖元豪表示，閣揆副署制度來自憲法第37條，原意是總統公布法律、命令需要行政院長簽字副署才能生效，其實是克制、制衡總統的權力，也因此是列在關於總統權責的章節，而非規定行政院或立法院的權力。

他直言，賴總統若想要公布法律，閣揆假如不副署「等於是行政院長打臉總統」，但現在的情況看起來，反而像是總統自己不敢不公布法律，叫行政院長來做小手腳。

蘇子喬指出，賴總統邀集黨籍立委開會，事後由立委出面說總統決定用閣揆的副署權來抗衡立院，這場景不但相當奇怪，更是對憲政體制的理解整個亂了套。原本應是制衡總統的副署權，被總統當成自己的權力，賴總統真的是把閣揆當成了自己的「細漢A」？

蘇子喬強調，行政院能對抗國會的武器就是覆議制度，根據憲法規定，立法院若維持原決議，行政院長就應該立即接受，不管是「副署公布後不執行」或「不副署」，都明確牴觸憲法。他以財劃法修法舉例，即使行政院認為財劃法有違憲爭議，但閣揆若不副署，本身就已明顯違憲在先。換言之「是用違憲對抗違憲」。

蘇子喬進一步質疑，民進黨揚言在野黨若不發動倒閣就是承認不副署的正當性；然而在政治現實上，立法院不可能發動倒閣，綠營的舉動其實就是政治上的挑釁，但也不會因為立法院不倒閣就讓違憲的行為具有正當性。

廖元豪直言，民主制度就是協調不成就遵守，誰叫你是少數？但賴總統連坐下來和在野政黨溝通協調都不肯，堅持當少數政府的結果就要常常吃鱉，這就是當前僵局的關鍵所在，但是看起來‧這樣的結在賴總統任內是都無法解開的。