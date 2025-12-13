不能修法替綠營作嫁 藍擬提案拚2026公投綁大選

立法院日前修法讓公投得以再綁大選，民進黨內部已在評估配合2026九合一選舉衝一波的可能，國民黨方面，立委洪孟楷率先提出詐騙、虐童、性侵鞭刑入法公投，明年大選可能上演「大公投」。國民黨立委王鴻薇說，黨團有共識應提相對應公投案，避免修法為人作嫁。有藍委提醒，公投題目最好有高度共識，避免變拿石頭砸自己候選人的腳。

全國性公民投票的提出方式有公民連署、行政院提案、立法院提案，以及總統交付4種。立院人士觀察，綠營先前透過媒體，指民進黨內要將戰場從立法院轉至社會，主軸在財政、國安「全面訴諸民意」，認為2026年朝野有可能相互提對案牽制「上演大公投」。

有藍委指出，對藍營來說公投題目很重要，須對2026年大選有實質助益，最好支持度超過6成，具壓倒且高度共識的題目，不然反而變成縣市首長候選人的緊箍咒，被迫天天表態，拿石頭砸自己的腳。

王鴻薇說，現行民團正在連署反對罷免連署加嚴，但經歷全台惡罷後，社會氛圍已轉變，民眾普遍對頻繁動員大罷免感到疲乏，此時推動加嚴門檻更符合當前民意。此外，黨團既主動修法，「內部確實有共識應同步提相對應公投案」，否則修法通過卻無案可投，形同為人作嫁，修正公投法便失去意義。

國民黨立委李彥秀說，明年的縣市長選舉將是賴清德總統期中考，民進黨已啟動迎戰避免提前跛腳，國民黨與民眾黨當然不會束手就擒。明年九合一選舉將於11月28日舉行，公投必須有90日公告期，因此最晚明年中後，民進黨與在野黨的公投題目將逐漸明朗，可預期朝野對公投都會「提好提滿」。

李彥秀強調，對在野黨而言，明年地方選戰從縣市長提名、反制民進黨公投提案論述，以及在野黨公投的題目，都需要提早因應與準備，農曆連假結束，將迎來史上最詭譎的地方選舉，「時間真的不多了。」