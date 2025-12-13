快訊

綠研議公投成反制在野「B計畫」 黨內憂大罷免沒學到教訓？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
綠反制在野「Ｂ計畫」研議公投 黨內有雜音待凝聚共識。圖／聯合報系資料照片
賴政府反制在野黨國會多數再出招，昨天賴總統邀集全體黨籍立委背書，力挺行政院在必要時可對爭議法案「不副署」或「副署不執行」。據悉，在藍白修法讓公投又有機會綁大選進行後，民進黨高層也下令研議公投作為化解憲政僵局的可能性，以此作為「Ｂ計畫」，但黨內質疑，難道還沒學到大罷免教訓，再推另一個柯建銘當戰犯？

民進黨人士表示，黨內一直沒放棄透過公投來化解當前憲政僵局，高層也有下令著手了解公投的相關規範，經評估後結論是，公投的通過與否，與否併大選有直接關聯，若未綁大選即使門檻相對寬鬆，還是會高機率通過不了。

民進黨人士指出，就在此時，客觀情勢發生了新變化，藍白近日聯手修了「公投法」，讓公投再度有機會綁大選進行，綠委雖然表態反對修法，但未有大動作；賴總統也爽快地加註「務求選務運作安定、選舉公正」就公布施行了。在綠營看來，公投重新綁大選未必是只對在野有利的武器，執政黨同樣能運用。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，既然藍白通過公投綁大選，他呼籲民眾站出來，用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點；公投本身可以對於國會通過的法案採取複決方式來推翻、制衡。

據悉，雖然「財劃法」正在風口浪尖，但綠營研議認為該議題太過生硬，若推公投恐回歸意識形態動員，不容易擴張支持族群；反而是陸配入籍從6年縮減為4年、陸配參政免放棄國籍等法案，有更多社會共鳴反對，若藍白強推通過後，較有機會號召多數民意，以公投方式反制。

但民進黨內並非沒有反對意見，就連民進黨團內都雜音不小。有綠委直言，若發起公投形同走上大罷免老路，都是在激起社會對立，民進黨難道還沒從大罷免失利學到教訓嗎？屆時若公投失敗，折損執政團隊聲勢，是不是又要再推另一個柯建銘去當戰犯？

另有派系人士表示，公投綁大選情況下，公投票極高比例都是跟著大選票投給同一陣營；換言之，大選如果遇上大順風，公投跟著搭上順風車通過的機會就很高，但放眼2026地方選舉，民進黨在全國綜合選情逆風的機會不小，是否要推出公投還需審慎評估。

公投綁大選 民進黨 大罷免

