停砍公教年金三讀 柯志恩點名卓揆8度釋憲憂法案難上路

立法院昨三讀通過停砍公教年金修法，對此，國民黨立委柯志恩憂心法案難上路，她指出，以卓揆過去8次對三讀通過法案聲請釋憲，這次停砍年金三讀後還是不會去執行，不僅如此，她也駁斥綠委喊反年改多花7000億，直言數字怎麼算出來的，痛批民進黨不要造謠。

柯志恩指出，年金並非沒有改革，2016年擔任立委以來，花了非常多的時間討論和調整，此次討論的重點在於停砍，而非推翻改革成果，所得替代率並未回到改革前水準，呼籲執政黨勿再散布錯誤訊息。

停砍年金增加財政負擔說法，柯志恩也予以駁斥，強調金額要有具體試算和實際數據佐證，而非空泛指控，民進黨不要造謠會多花7000億，應該要把數字說清楚。

柯志恩也替軍公教人員發聲，指出國家經濟起飛階段，用一般市面上的行情願意投入公職，在退休之後，國家更應該好好照顧他們的生活。

她強調，年金制度是經過改革並依法核准的制度，不要再拿以前錯誤的數據來誣衊軍公教人員，這對台灣社會沒有任何一點好處。