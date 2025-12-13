蔡丁貴：綠營內等閣揆民意高才「不副署」聲音 正是支持度萎靡原因

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴今天臉書表示，他主張閣揆對於立法院通過任何不公不義法案，就直接採取「不副署」的法律作為。圖／聯合報系資料照片
公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴今天臉書表示，他主張閣揆對於立法院通過任何不公不義法案，就直接採取「不副署」的法律作為。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀集民進黨籍立委便當會，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴在臉書表示，他主張閣揆對於立法院通過任何不公不義法案，就直接採取「不副署」的法律作為，也因此發現持反對意見者的理由，正是民進黨支持度無法提升的重要原因。

蔡丁貴指出，他這幾天在網路上和一些名嘴隔空發表民進黨政權、行政院閣揆的「不副署」或「不執行」的決策意見時，發現反對閣揆「不副署」主張者的理由之一，是認為社會對議題法案不夠了解，以致對閣揆「不副署」的支持度不高；言下之意，閣揆要等到支持度高起來才會有信心「不副署」。

蔡丁貴質疑，到底是民進黨要先做了什麼事，得到社會大眾的支持，民意支持度才會提升起來？還是民意支持度提升起來以後，民進黨政權才有勇氣做事？他說，「我們這些支持者千萬不要情緒勒索民進黨的高層喔，等他們睡醒再說吧。」

民進黨 蔡丁貴 賴清德

