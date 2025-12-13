賴總統：年金牽涉國家財政永續 盼朝野再思考

立法院會12日經表決，三讀停砍公教年金，根據銓敘部資料顯示，最終須撥補6,970億元，由全民稅收承擔。賴清德總統13日受訪表示，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續；反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考。

有關停砍公教年金，賴總統指出，年金議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續。過去前總統蔡英文任內，花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這一個共識、結果。

賴總統認為，蔡英文完成了一項，不僅僅是前總統馬英九想要完成、沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策。在這個時候，不應該再走回頭路。

賴總統說，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考、為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

至於下周一（15日）總統府召開三院會商，立法院長韓國瑜不克出席，賴總統說，他當然希望韓國瑜能參與。國家重大議題，歡迎行政院、其他院際，也希望立法院能參加。希望韓國瑜能再考慮一下，「我們知道韓院長有難言之隱，不過請他再思考一下」。