聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統懷念公道伯：若立院執行「王金平精神」 政治氛圍有大幫助
朝野僵局難解，賴清德總統今天表示，特別懷念立法院前院長、「公道伯」王金平過去不耐其煩，協調朝野不同意見，很少使用逕付二讀程序。他強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。
賴總統上午出席宏道獎頒獎典禮，與運動部長李洋、王金平同框。
賴總統致詞時話鋒一轉突然提及李洋表示，「李洋有沒有覺得，你是新的部會，但你的預算（運動部）還沒有通過，你現在預算是0。」
賴總統說，他講到這個特別懷念，過去王金平是公道伯，王院長常會去協調朝野不同的意見，不耐其煩，一次又一次，盡量避免用表決，如果要表決也是大家同意，這事情真的已經沒有辦法，一定要用民主的程序才能解決。
賴總統表示，王金平當院長時期，也很少逕付二讀，一定要經過立法院議事程序，即便要逕付二讀也要朝野大家同意，這個案子非常重要，應該要直接逕付二讀，否則的話都是尊重立法院委員會中心主義。院會一讀、委員會審查、然後再到院會二讀、三讀。院會二讀三讀的時候要經過朝野協商。
賴總統強調，如果立法院能夠把王金平過去建立下來的規範和精神確實執行的話，他相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助。對於運動部的幫助更是不言可喻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言