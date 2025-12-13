賴總統大啖包公私房麵 陸配老闆郭明華深耕台灣故事曝光

賴清德總統YouTube頻道13日最新影片上線，賴總統前往台北「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的陸配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」。郭明華說，看著賴總統吃得津津有味，內心十分欣慰，她認為台灣是其生兒育女的地方，更是她的家。

日前立法院在野黨提出國籍法修正草案，引發社會高度關注。賴總統對此表示，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴總統也列舉來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇、中國福建的邱巧珠等新住民，表達對熱愛台灣的新住民的感激與歡迎。

賴總統新影片中，介紹陸配老闆郭明華來自河南開封，20多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔三個孩子、撐起一家四口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。

來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年，影片中郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」， 一席話令人動容。

賴總統此行前往拜訪，一進店內，郭明華謙稱「小小店面」，另賴總統直呼精緻。賴總統現場點了店內招牌「包公私房麵」以及幾樣小菜，據了解，小菜都是由郭明華店裡親手滷製。

郭明華分享道，河南是旱地，飲食習慣為麵食，河南傳統私房麵是以手工麵條，拌著豆皮絲、雞蛋，經他改良豆皮絲以肉絲取代，據傳這也是「包青天」包公的養生餐。賴總統聽聞後笑稱，大力水手是靠菠菜，包公辦案則是靠養生餐，大讚這碗麵看似簡單，但吃起來相當不簡單。

郭明華回憶當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女。賴總統欣慰表示「苦盡甘來」。郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。

郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個戶籍（國籍）」。

賴總統聽聞後，直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如總統所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。