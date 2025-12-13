傳換柯建銘求綠白合？鄭麗文酸：換賴清德總統可團結在野 民進黨要嗎？

國民黨主席鄭麗文今到雲林出席縣黨部主委布達典禮時，針對媒體詢問綠營高層傳出願以撤換立院總召柯建銘為條件，重啟與民眾黨的兩黨互動，是否憂心「綠白結盟」影響藍營國會運作，她直言民進黨「真的很好笑」，內部的派系鬥爭竟把在野黨拖下水，並反問「如果換掉賴清德總統，可以換來在野黨的團結，你們也要換嗎？」

鄭麗文表示，她覺得民進黨真的很好笑，內部的派系鬥爭、人事更迭，為什麼要把在野黨拖下水呢？並反問民進黨，「如果你們真的這麼在乎在野黨的話，那換掉賴清德總統，可以換來在野黨的團結，你們也要換嗎？」

她表示，朝野合作不需要談得這麼複雜，民進黨的兩個神主牌「台獨黨綱、反核條款」，就是讓台灣沒有活路、破壞台灣未來最大的絆腳石，「如果民進黨願意下架這兩個神主牌，那我們額手稱慶，所有的在野黨都願意共同團結、共商國事」，所以不需要在這邊見縫插針、挑撥離間、製造假議題。

鄭麗文認為，民進黨應該去審視他們錯誤的國家戰略、政策，而不是把他們內部的人事派系鬥爭，轉嫁給在野黨。