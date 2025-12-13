快訊

賴總統定調不副署不執行 黃國昌批獨裁：憲法教科書全重寫

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀集民進黨籍立委便當會，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。。圖／聯合報系資料照片

兼任民進黨主席的賴清德總統昨邀集民進黨籍立委便當會，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。民眾黨主席黃國昌批獨裁，表示中華民國的憲法教科書全部都要重寫，請賴清德告訴國人，「是只有你賴清德可不守法，還是人民都有選擇不守法的權利？」

民進黨政策會執行長吳思瑤昨說，執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，針對惡法，不管是不副署或不執行都是合憲的方式。民進黨團幹事長鍾佳濱說，行政權被迫採取不副署或不執行，目的不在對抗，希望國會回歸憲政機制，在野黨讓憲法法庭恢復運作，否則就對行政權提出不信任投票。

黃國昌今上午在中央黨部受訪時質疑，哪一個民主憲政國家可以由少數的行政權，自己決定要不要守法？「這不是民主，這是獨裁；這不是法治，這是人治」，不僅不遵守法律，而且還選擇性的執法。

黃國昌強調，如果這個叫民主憲政，中華民國的憲法教科書全部都要重寫，請賴清德告訴全體國人一個簡單的事情，是只有賴清德可以不守法？還是每一個人民都有選擇不守法的權利？說清楚講明白，這是台灣民主憲政無可退的底線，如果賴清德一意孤行，執意要摧毀台灣的民主憲政，接下來所有的歷史責任，政治責任，法律責任，賴清德必須要面對。

