吳思瑤：韓國瑜拒賴總統茶敘善意 也許被某些政黨勒住了頭

賴清德總統將在15日邀立法院、行政院、考試院三院共商朝野僵局，但昨立法院長韓國瑜表示不克出席。民進黨立委吳思瑤今天表示，過去舉辦院際協商時韓國瑜也有參加，也沒有先徵求各政黨同意，韓國瑜可能有難言之隱，也許碰到的難題是被某些政黨勒住了頭，但這次改成茶敘方式是韓國瑜建議的，賴總統的善意已經很清楚，還是希望韓出席。

吳思瑤指出，院際協調是總統依據憲法授權，可以針對院與院之間的爭執召集對話，過去針對總預算案也曾經舉辦過，當時韓國瑜也有參加，並對國家總預算提出一些解方。

吳思瑤說，韓國瑜現在說立法院是合議制、不宜參與院際協調，但上一次韓國瑜參加有先徵求各政黨同意嗎？並不需要也沒有這件事情，立法院長是全民院長、跨越黨派，而非只是藍白政黨的院長，並不是因為合議制，院長要做什麼都要獲得立院各黨同意。

吳思瑤表示，賴總統努力溝通聯繫了一段時間的院際協調，尋求解決爭議的方法，努力釋出善意、擲橄欖枝，怎麼藍白都無視總統善意呢？她還是向韓國瑜喊話，請做全民院長，不要被部分政黨勒住了頭。