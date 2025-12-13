賴清德找三院長茶敘 鄭麗文酸：應該是賴總統跟賴主席坐下來喝茶

賴清德總統下周一將邀請三院長國政茶敘，試圖化解當前朝野僵局，立法院長韓國瑜已婉拒出席。國民黨主席鄭麗文今在雲林受訪時指，「虛情假意大可不必」，她質疑「賴總統真的醒了嗎？」造成僵局的來源就是他自己，並要賴清德總統跟賴清德主席坐下來審視犯了什麼錯誤才導致憲政僵局，如果還想不清楚問題出在哪裡，他找誰都沒有用。

針對賴清德總統下周一要找三院院長茶敘，試圖化解朝野的僵局，鄭麗文表示，她覺得賴清德總統，如果真的有心彌補裂痕、團結在野，不需要一直做這種虛假的假動作，虛情假意其實大可不必，一定要真心誠意。

她質疑「賴清德總統真的有面對過去執政的錯誤嗎？真的有正視大罷免、大失敗、大幅民意給賴清德政府的警訊嗎？賴總統真的醒了嗎？否則的話，這樣子的虛假的動作，其實無助於朝野的團結，也無助於今天台灣民主僵局的解開，因為造成僵局的來源，就是他自己」。

媒體追問會不會覺得賴總統搞錯喝茶的對象，鄭麗文表示，他不是對象找錯，應該是賴清德總統，跟自己賴清德主席，好好的坐下來、靜下心來，審視一下他自從執政以來，到底犯了什麼樣的錯誤，導致今天憲政僵局、朝野對立、社會撕裂。「他如果還想不清楚問題出在哪裡，他找誰都沒有用」。