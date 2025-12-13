傳「換掉柯建銘」重啟綠白合 黃國昌：想掩蓋無能 賴總統省省

賴清德總統上任後，立法院受制朝小野大局面，民進黨攻防連敗，再加上大罷免失利，如今傳出民進黨打算換掉民進黨立院總召柯建銘，作為綠白合作契機。民眾黨主席黃國昌今否認雙方接觸，強調不會介入民進黨家務事，請賴總統省省，「不要用換人掩蓋施政的無能，這是古老宮廷政治伎量。」

黃國昌今上午在中央黨部受訪，指出民進黨透過不具名放話，說要換掉柯建銘，作為跟民眾黨溝通的代價籌碼或條件，「請民進黨省省吧，這一種廉價的政治放話，只是用無用的手段，掩飾自己的無能。」

他說，早在三個星期以前，就收到民進黨接下來要透過媒體放話，進行政治操作的風聲，「民眾黨不會介入他黨的事務，賴清德要拿柯建銘的頭來祭旗，那是民進黨的家務事，透過這樣子方式，只是掩飾賴清德只會用無用的手段，掩飾自己的無能。」

黃國昌表示，與其繼續玩這種古老時代、宮廷政治的伎倆，還是再次的誠懇呼籲賴清德，第一，請遵守法律；第二，請公正執法；第三，如果真的有溝通的誠意，那開大門走大路，與在野黨領袖公開對談，好好的告訴台灣人民，為什麼賴清德可以不守法，其他的人民是不是也可以不守法？還是台灣現在已經變成了一個獨裁特權的國家，不守法的特權只有賴清德有，只有民進黨有。

黃國昌指出，賴清德跟柯建銘目前水火不容，相信各位媒體回立法院問問就知道，賴清德要換掉柯建銘這件事情，「我再說一次，那是民進黨自己的家務事，民眾黨不會介入」。

至於是否有民進黨的人來接觸，黃國昌說，「我在這邊公開的跟你講沒有」，如果有，那就請媒體公開人事時地物，民進黨派過誰跟民眾黨的什麼人接觸，如果舉不出這樣子的事證，那請停止配合民進黨放話。