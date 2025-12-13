快訊

天氣變冷…泡腳超過20分鐘要小心！暖暖包怎麼貼才安全？中醫師說了

涉虐打15歲柯基犬「秋刀魚」 手搖店老闆到案了

靠行糾紛！高雄「小黃」氣炸衝撞車行…司機車內引火受傷

邀賴總統立院「新團結十講」茶敘 羅智強：保證講得盡興

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報資料照片
朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜已婉拒。國民黨立法院黨團書記長羅智強說，賴總統若真心實意，希望朝野和解、化解僵局，黨團將正式建請賴清德總統，邀請立法院朝野黨團進行「新團結十講」茶敘。

羅智強說，賴總統昨上午破口大罵，下午找人喝茶，國人錯愕不已，保持情緒穩定是擔任總統基本條件，希望總統為國保重身體。賴總統若真心實意，希望朝野和解、化解僵局，和立法院對話。國民黨立法院黨團將正式建請賴清德總統，邀請立法院朝野黨團進行「新團結十講」茶敘。

羅智強說新團結十講，將針對賴清德最關心十大議題，和立法院朝野黨團交換意見，分別是不編預算欺軍警消、光電弊案淘空國庫、濫用司法追殺在野、發動惡罷撕裂國家、放縱詐欺囂張橫行、打壓地方集權集錢、不斷引戰兩岸兵凶、邦交腰斬外交重挫、天價軍購不敢說明、藐視國會獨裁霸道。

羅智強說，新團結十講全程公開，即問即答，時間、地點、場數，總統府決定，保證讓賴總統講得盡興，也讓與會立委問得詳細，讓國人充分了解賴總統想法。

賴清德 羅智強 團結十講

