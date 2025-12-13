影／停砍公教年金戰火 鄭麗文批「執政黨正事不做」：別再扯後腿

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨主席鄭麗文今在雲林受訪指出，以政治操作挑撥不同職業對立、製造世代仇恨，才是瓦解台灣團結的真正元兇。她強調，國民黨將堅定為軍公教爭取合理福利，希望民進黨不要再扯後腿。記者陳雅玲／攝影
國民黨主席鄭麗文今在雲林受訪指出，以政治操作挑撥不同職業對立、製造世代仇恨，才是瓦解台灣團結的真正元兇。她強調，國民黨將堅定為軍公教爭取合理福利，希望民進黨不要再扯後腿。記者陳雅玲／攝影

立法院會昨經表決三讀通過停砍公教年金案，行政院長卓榮泰說「台灣不能走回頭路」。國民黨主席鄭麗文今赴雲林，媒體詢問是否擔心停砍年金會被執政黨阻擋，她指出，執政黨「正事不做、為反對而反對」，更以政治操作挑撥不同職業對立、製造世代仇恨，才是瓦解台灣團結的真正元兇。她強調，國民黨將堅定為軍公教爭取合理福利，希望民進黨不要再扯後腿。

卓榮泰昨針對停砍公教年金案表示，台灣不能走回頭路，政院會透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。鄭麗文表示，軍公教年金制度確實有檢討與調整的必要，整體改革也應重新審視，包括軍人制度在內，都應在理性、務實的基礎上進行。

當在野黨認真推動社會福利與社會安全相關法案時，執政黨卻屢屢杯葛國會多數通過的重要法案，甚至對於提升職業軍人待遇及公教年金改革案，一再阻撓，只為反對而反對。

她指出，台灣一直無法招募足夠職業軍人，就連現在報考公教的人員都年年下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？當這個基石不斷被削弱，執政黨卻視若無睹；反倒是在野黨在國會推動法案，保障軍公教權益、提升士氣與投入意願，協助穩定國家體制。

鄭麗文批評，執政黨在法案經國會多數通過後，仍持續以政治手段杯葛，質疑其正當性，形同違憲、破壞民主程序，做了最壞的示範，然後還用各種的惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，製造世代之間的仇恨，如此才是真正瓦解台灣團結的最大罪魁禍首。

鄭麗文表示，我們希望青銀共創、世代共榮，更希望軍公教能夠持續的成為中華民國最重要的穩定基石，我們一定會堅定的為軍公教謀取合理的福利，也希望民進黨不要再扯後腿，不要再破壞台灣的團結了。

