讚韓國瑜展現智慧不再背鍋 黃國昌：賴總統與在野主席對談才有效

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今上午臨時開記者會，呼籲賴清德恪遵法律、公正執法、溝通在野。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌今上午臨時開記者會，呼籲賴清德恪遵法律、公正執法、溝通在野。記者張曼蘋／攝影

立法院長韓國瑜婉拒賴清德總統邀約下周一「3院國政茶敘」，賴清德今表示，知道韓國瑜有難言之隱。民眾黨主席黃國昌表示，韓院長展現智慧，從2月院際協商經驗學到寶貴智慧，「不會再被賴清德消費、背鍋」，賴應放下身段，與在野黨主席公開對談，才是最有效方式。

黃國昌今上午臨時開記者會，呼籲賴清德恪遵法律、公正執法、溝通在野。黃表示，請賴清德總統懸崖勒馬，千萬不要帶頭破壞台灣的民主法治。回顧過去一年，賴清德站到第一線領導大罷免，台灣人民以32比0告訴賴清德，不可以胡作非為，沒想到後續賴清德對於國會三讀通過的法律是空氣，「只要我賴清德不喜歡，就可以不執行」，這絕對是專制獨裁，台灣的民主憲政絕對不能被賴清德一個人的自意妄為繼續遭踐踏、蹂躪。

黃國昌表示，今年2月賴清德第一次召集五院院際協商，當時韓院長曾苦口婆心告訴賴，停止惡性大罷免，反而變本加厲，換來以團結十講為名義，帶頭呼籲大罷免、剔除雜質，如今韓國瑜拒絕再成為賴清德無能的擋箭牌。面對目前台灣憲政危機，民眾黨願呼籲賴總統三個解方，包括請賴總統遵守法律，行政部門請停止對於國會惡意的抵抗；其次國家機關應嚴守中立。

黃國昌強調，第三是直接面對在野黨，真正的朝野對話是最直接、最有效的方式，讓政黨的領袖公開溝通對談，請賴總統放下身段、走出同溫層，直接與在黨主席誠懇共商國是，才能解決國家難題。

媒體提問賴清德應找在野領袖對話，而非讓韓國瑜背鍋？黃國昌表示，大家都清楚，賴清德事實上只是想要找韓國瑜來背鍋，上次慘痛教訓，相信全體國人都還記憶猶新，而韓院長展現智慧，「從過去的經驗，學到了寶貴的智慧，不會再被賴清德消費、背鍋」，至於賴清德自己心裡也很清楚，曾經一度說要找在野領袖共商國是，「結果只想要找大家去聽他們訓話。」

黃國昌說，他們要求公開溝通對談，讓全體台灣人民好好聽聽主要政黨的領袖要如何解決目前台灣面臨的重大危機，「我們都答應了，結果最後賴總統，卻選擇繼續躲在自己的總統府裡面抱團取暖。」

