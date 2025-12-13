一碗開封私房麵讓賴總統直呼：連結的是兩岸的人生經驗

賴清德總統今天在臉書分享日前前往來自中國河南老闆在台北開設的麵店用餐經驗，他表示，「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。」

賴總統表示，前陣子，他來到台北市中山區巷弄裡的「開封包公府私房麵」，吃到一碗讓他完全停不下來的「招牌私房麵」。酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡，好吃到他忍不住問老闆：「以後總統府開會能不能叫外送？」

「但這碗麵打動我的，除了味道，還有它承載的人生故事。」賴總統說，一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地。

賴總統表示，郭明華老闆來自中國河南，在台灣打拚超過20年。她跟他分享創業的辛苦，還有拉拔三個孩子長大的過程。她說：「中國大陸是父母生我養我的地方；但我在台灣生兒育女、子孫都在台灣，這裡更是我的家。」讓他非常感動。

賴總統說，郭老闆的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。政府也會繼續努力，讓每個在這片土地打拚、成家的人，都能自由、安心生活。

由於日前立法院在野黨提出國籍法修正草案，引發社會高度關注。賴總統曾對此表示，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。並列舉來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇、中國福建的邱巧珠等新住民，表達對熱愛台灣的新住民的感激與歡迎。

賴總統YouTube頻道上線最新影片，也分享他前往「開封包公府私房麵館」。郭明華表示，看著總統吃得津津有味，內心感到十分欣慰，認為台灣是他生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是我的家」。

中配老闆郭明華來自河南開封，20多年前從河南嫁來台灣。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。來台定居至今，郭明華已經深耕台灣超過20年，影片中郭明華直言，「我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家」。

郭明華回憶當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，總統欣慰表示苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓我好命」。

郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個戶籍（國籍）」，總統聽聞直呼非常特別，但「台灣就是多元文化」、「台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎」，一如總統所說「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。