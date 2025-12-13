快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院韓國瑜已婉拒。國民黨立委許宇甄指出，賴總統昨與綠委便當會，結論早已定調，總統府擺出「鴻門茶」是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？她也呼籲召開國是會議，邀集朝野領袖平等對話。

許宇甄說，五權分立是為防止權力過度集中，透過制度性分權與制衡，維護民主制度運作，確保政府運作的透明。但賴政府上任以來，屢屢選擇性解釋法律、不依法行政。立法院立法通過對地方政府與民眾更為友善的法律，行政部門卻因政治算計與私利考量刻意消極不執行、不編列預算，形同否定立法院決議、違反法律，讓行政權凌駕立法權之上，憲政制衡機制名存實亡，根本是威權治理再現。

許宇甄質疑，賴總統昨天在與民進黨立委「便當會」後，已經形成一致的政治立場與違憲共識，接著對外宣稱下周一將邀集行政院、立法院、考試院，進行院際協調的國政茶會。但結論早已定調，立場也已拍板，這場所謂的「茶會」究竟是為了溝通，還只是政治表演？既然只是走過場，還要喝什麼下午茶？總統府擺出「鴻門茶」是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？

許宇甄質疑，今年2月賴清德才邀集五院國政會商，當時立法院長韓國瑜已清楚提醒，立法院是合議制機關，院長並無權單獨代表朝野作出政治承諾，未經黨團授權，最多只能將會商意見轉達給各黨團參考。如今短短數月內再度重演，是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立鋪陳？

許宇甄強調，國家治理不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢。真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制。當前台灣的困境，在於朝野不信任、高度對立，早成社會撕裂加劇，賴總統若真心為國家著想，應邀集朝野政黨對話，尋求制度性解方，而不是把院際協調當成連任算計的工具，刻意針對、消耗立法院長韓國瑜。

許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。

立法院 許宇甄 韓國瑜 賴清德 國是會議

賴總統邀韓國瑜國政茶敘 許宇甄批「鴻門茶」玩不膩

朝野對立升溫，賴清德總統原訂下周一邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院長韓國瑜已婉拒。國民黨立委許宇甄指出，...

