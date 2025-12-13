停砍公教年金卓榮泰批倒行逆施 許宇甄：請依法編預算 別再操作對立

立法院三讀通過停砍公教年金，行政院長卓榮泰批評這是倒行逆施，並說政院會透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。國民黨立委許宇甄表示，民進黨懲罰式年改，已成為國家重要人才流失的破口，為提振公教體系低迷的士氣，讓公教取回應有的尊嚴與公道，請政院依照修法結果確實編列預算，不要再以政治操作對立。

許宇甄在臉書表示，停砍公教年金三讀通過，這是恢復公職信心、尊嚴！

許宇甄說，公教人員是國家治理的基石。過去民進黨以意識形態主導年金改革，追打公教、削弱尊嚴，已造成嚴重的人才外流與制度失衡。宇甄與國民黨立院黨團共同完成「公務人員退休資遣撫卹法」及「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案三讀，正是依法檢討、還公務員與公立教師一個應有的公道。唯有停止追殺公教，才能真正挽救國家的人才危機。

許宇甄表示，事實已證明，民進黨主導的懲罰式年改，造成昔日的「鐵飯碗」不僅生鏽，甚至成為國家重要人才流失的破口。今年高普考報名僅約6萬人，相較2013年15萬人的高峰，整整少了9萬人，呈現令人怵目驚心的雪崩式下滑。這正是來自於過去汙名化、懲罰式的改革所造成的深層傷害。

許宇甄說，法律明定公教退休撫卹制度「至少每4年應檢討一次」，本次修法正是依照法律精神進行調整。過去民進黨年金改革以政治為先，過度砍削，年降1.5%所得替代率已超出合理幅度，完全無視政府對公教人員的制度承諾。如今所謂的「停砍」，只是守住公教人員最後的一絲公道，談不上特權，只是正義與公平的最低底線。

許宇甄說，完成公教退撫修法，是「依法檢討」、「撥亂反正」，修法只是停砍，並非全數回復；唯有讓政府遵守給付承諾，讓公教人員恢復應有尊嚴，才能吸引更多優秀人才重新加入國家治理。

許宇甄呼籲行政院與民進黨，不要再以政治操作對立公教。公教人員長年為國家付出，理應獲得相稱的尊重與保障。唯有政府停止敵視基層文官及教師，才能重建行政效率，並提振低迷已久的公務與教育體系士氣，也請行政院依照修法結果確實編列預算，讓公教人員取回應有的尊嚴與公道。