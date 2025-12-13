韓國瑜婉拒國政茶敘 賴總統：知道他有難言之隱但請再思考一下

賴總統今早出席宏道獎頒獎典禮，會前被問及立法院昨三讀通過停砍公教年金法案，他表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去前組桶蔡英文任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

賴總統說，蔡英文是完成了一項，不僅僅是前總統馬英九想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路。他是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

對於韓國瑜婉拒出席茶敘，有立院人士說，立院方面早已向府方表明，韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，但若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言。