韓國瑜婉拒國政茶敘 賴總統：知道他有難言之隱但請再思考一下

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今早受訪表示「知道韓院長有難言之隱」，希望韓國瑜再考慮一下參與國政茶敘。圖／本報資料照片
朝野對立升溫，賴清德總統原訂15日邀行政、立法、考試三院院長進行國政茶敘，但立法院韓國瑜已婉拒。賴總統今天表示，當然希望韓國瑜能夠參與，因為國家的重大議題，當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，也希望立法院能夠參加，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」

賴總統今早出席宏道獎頒獎典禮，會前被問及立法院昨三讀通過停砍公教年金法案，他表示，年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，過去前組桶蔡英文任內花了一年多的功夫，組織委員會、開公聽會，也在立法院朝野非常深入的討論，才有這個共識的結果。

賴總統說，蔡英文是完成了一項，不僅僅是前總統馬英九想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來要求的一項重大政策，在這個時候，不應該再走回頭路。他是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好地討論。

對於韓國瑜婉拒出席茶敘，有立院人士說，立院方面早已向府方表明，韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，但若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言。

