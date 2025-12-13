韓國瑜婉拒賴總統邀茶敘 民眾黨：朝野和諧假象是羞辱在野力量

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
賴清德總統（左）下周一將邀約行政院、立法院、考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜（右）表明不克前往。圖／聯合報系資料照
賴清德總統下周一將邀約行政院、立法院、考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜表明不克前往。民眾黨表示，對韓院長拒絕成為行政權摸頭對象表達佩服，賴清德只想透過形式主義過場，營造朝野和諧的假象，是對在野力量的羞辱，呼籲不要再玩弄政治公關手段。

民眾黨表示，今年2月在賴總統主持的院際協調中，韓國瑜曾當面請賴清德以民進黨主席身分呼籲停止惡性大罷免，不僅毫無效果，反而變本加厲，換來賴清德以「團結十講」為名帶頭呼籲「清除雜質」。

民眾黨指出，賴清德至今仍無任何溝通和解之誠意，只想透過形式主義的過場，營造朝野和諧的假象，這種政治操作，不僅毫無意義，更是對在野力量的羞辱。

民眾黨表示，賴清德上任至今，面對執政黨內部毀憲亂政、甚至透過司法手段打壓異己的種種劣跡，始終選擇視而不見，甚至推波助瀾。當朝野對立已達冰點，賴清德不敢面對自己製造的憲政僵局，也不願誠心找在野黨主席進行實質的政治對話與溝通，反而只想躲在總統府內「抱團取暖」。

民眾黨指出，賴清德試圖把韓國瑜找進府內喝茶，將其當作轉移施政無能焦點的「擋箭牌」。這種逃避現實、只想做表面功夫的行為，「證明了賴政府在處理朝野關係上，果真無用至極。」

民眾黨強調，解鈴還須繫鈴人，賴清德若真有心為國家長治久安著想，請落實三件事，包括「恪遵法律」，行政權應停止對於立法監督的惡意抵抗，尊重新國會的民意基礎；「公正執法」，國家機關必須嚴守中立；「溝通在野」，請賴總統放下身段，走出同溫層，直接與在野黨主席面對面共商國是。

民眾黨呼籲，賴清德不要再玩弄政治公關手段，請展現出身為國家元首應有的格局，用具體的行動回應民意，否則只會讓這場憲政亂局更加難以收拾。

賴清德 民眾黨 韓國瑜

