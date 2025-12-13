李來希：停砍公教年金綠謀翻盤 這場戰會繼續打下去

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
停砍公教年金法案昨完成三讀，全國公務人員協會前理事長李來希表示，民進黨圖謀如何翻盤，看來這場戰還會繼續打下去。圖／聯合報系資料照片
停砍公教年金法案昨在立法院會中經由表決完成三讀，全國公務人員協會前理事長李來希表示，昨天在立院這一役，民進黨七年前的囂張不見了，反像一群鬥敗的公雞一般，與賴清德總統吃飯尋求撫慰。李來希說，這場座談談的確是如何翻盤，甚至毀壞法治根基也在所不惜，看來這場戰還會繼續打下去。

李來希今在臉書表示，昨天從一清早就忙到晚上，這場所謂的年金改革大戰終於暫時告一個段落，事前忙著文案草擬與遊說工作，事後有著應付不完的媒體採訪，感謝國民黨立法院黨團的所有成員的支持，這次52位在野黨立委一位都沒有缺席，全程參與這場戰役，讓人感動，謝謝你們。

李來希表示，他都會記得2025年12月12日這一天的這一役，七年前議場上態度囂張的民進黨不見了，殺紅眼的氣焰消失了，砍人之後還歡呼的在議場留影炫耀，昨天卻是像一群鬥敗的公雞一般，與賴桑吃飯座談尋求撫慰。

李來希表示，這場座談談的議題不是如何治國，如何厚植民生，而是如何翻盤，如何回家拿刀再砍，甚至毀壞法治根基也在所不惜，反正魚死網破，死的人不會是民進黨徒，真是讓人匪夷所思，看來這場戰還會繼續打下去，大家就看著辦吧！

