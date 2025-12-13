快訊

台人遊沖繩錯過班機竟要求「特別協助」？駐日代表處回應曝光

他不解路人「永遠都戴耳機走路」！過來人曝1實用真相讚：擋怪人神器

素養迷航／又臭又長命題添學習壓力 專家：素養教育走偏

停砍公教年金 卓榮泰批立院倒行逆施：合法合憲途徑確保退撫基金永續

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院昨三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，確定停砍公教年金。圖／聯合報系資料照片
立法院昨三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，確定停砍公教年金。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，確定停砍公教年金。行政院卓榮泰表示，立法院倒行逆施，將造成退撫基金提前3到4年破產，政府需額外挹注及撥補數千億，最終還是納稅人負擔。卓榮泰說，台灣不能走回頭路，政院會透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

卓榮泰說，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，台灣也不能走回頭路。行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

卓榮泰在臉書貼文表示，年金改革的過程並非一步到位，而是歷經多年的討論與溝通。然而在野黨卻在沒有社會溝通與共識之下，在倉促表決中將改革的成果摧毀。

卓榮泰說，2016年所推動的年金改革，是為了調整過去不合理的制度設計，不讓年金提早在2031年破產。這是為了保障全體退休與現職人員都擁有一個人人可以領得到、「永續」的年金制度；同時也讓勞工、農民、公教人員等不同職業的老年經濟保障差距縮小，使整體年金制度更加「公平」。

卓榮泰說，國家推進這項改革，透過民主參與，由跨黨派專家學者、現職與退役的軍公教人員，還有工商企業、青年、婦女及公民等各團體代表，透過無數次的會議凝聚社會共識，最後經國是會議分區、全國大會討論。透過包含逐年調降月退所得替代率等方式，成功延緩公（教）退撫基金的破產年限。

卓榮泰說，整個社會費盡千辛萬苦，才完成這項艱鉅的軍公教年金改革工程，多麼不容易才一起走到今天；但立法院卻倒行逆施、強行通過法案，將造成退撫基金提前3到4年破產、政府需額外挹注及撥補數千億，最終還是全體納稅人要負擔，衝擊公教年金制度與國家財政穩定性。

卓榮泰說，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，台灣也不能走回頭路。行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

卓榮泰 行政院 軍公教 年金改革

延伸閱讀

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院院長國政茶敘 政院、考試院長應允出席

綠統一挺政院啟動不副署 李彥秀：賴總統焦土對抗、宣示老大地位

影／「助理費除罪化」案舌戰 蔣萬安反擊請閣揆執行財劃法

賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

相關新聞

停砍公教年金 卓榮泰批立院倒行逆施：合法合憲途徑確保退撫基金永續

立法院昨三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，確定停砍公教年金。行政院長卓榮泰表示...

年金停砍 全教產黃耀南點名「全教總」跟民進黨汙衊公教

停砍公教年金昨在在野立委的支持下，於立法院會中經由表決完成三讀，全教產前理事長黃耀南表示，感謝國民黨、民眾黨合作通過修法...

韓國瑜婉拒賴總統邀茶敘 民眾黨：朝野和諧假象是羞辱在野力量

賴清德總統下周一將邀約行政院、立法院、考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜表明不克前往。民眾黨表示，對韓院長拒絕成為行政權摸...

李來希：停砍公教年金綠謀翻盤 這場戰會繼續打下去

停砍公教年金法案昨在立法院會中經由表決完成三讀，全國公務人員協會前理事長李來希表示，昨天在立院這一役，民進黨七年前的囂張...

韓國瑜不出席國政茶敘 立院人士曝關鍵原因：對府方不解感到十分不解

賴清德總統預定15日邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜稍早表達不克出席，府方表示感到意外與...

不願面對雙少數現實的賴總統 還要繼續活在自己的世界？

面對藍白聯手通過財政收支劃分法修法、公教人員年金停砍案，並擋下1.25兆元國防特別預算條例，賴總統12日大罵藍白聯手主導通過各種法案，嚴重影響國家安全，「不知檢討」。賴總統這番「訓斥」，聽了真是令人傻眼。這一切問題的根源，都是源自於不願面對「雙少數」現實的賴總統，且已經過大罷免大失敗的民意認證，最該檢討的人居然還想繼續硬幹，到底活在哪個平行時空？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。