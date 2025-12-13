年金停砍 全教產黃耀南點名「全教總」跟民進黨汙衊公教

停砍公教年金昨在在野立委的支持下，於立法院會中經由表決完成三讀，全教產前理事長黃耀南表示，感謝國民黨、民眾黨合作通過修法。不過，黃耀南也點名「全教總」，多年來接受執政黨超過1.6億元補助，記者會都是找民進黨立委一起，說為教師爭取權益，退休金議題卻是抹黑、汙衊公教人員，教師們不要被蒙蔽了。

黃耀南在臉書貼文表示，感謝這段期間，國民黨、民眾黨立委為公教人員應有的退休權利全力奮鬥，令人感佩。

黃耀南說，歷經提案、付委、公聽會、委員會審查、政黨協商，到完成二三讀，其中如果沒有國民黨立委翁曉玲擔任立法院司法及法制委員會召委堅持努力，不會這麼順利，所有現職及退休的公教人員及眷屬都很感謝。另外，這段期間，也感謝民眾黨立委張啟楷，在各不同場合，力挺公教人員，讓國民黨、民眾黨合作，通過全案的修法，真的太感謝了！

黃耀南表示，全國教育產業總工會及所屬各縣市工會是真正為現職及退休教師權益努力的工會。相信從2016年民進黨推動年金改革起的九年多來，教師們都看得很清楚，不要被另一個教師工會（全教總）所蒙蔽了！？

黃耀南表示，全教總多年來，接受執政黨超過1.6億元以上的經費補助，然後假惺惺地召開記者會，看似在為教師爭取權益！？但請看清楚，全教總召開記者會時，絕大多數，都是找民進黨立委一起召開，卻說為教師爭取權益。從公教退休金議題，就可以很清楚地看到民進黨是如何抹黑、汙衊公教人員！ 而常跟民進黨站在一起的全教總，您會覺得他們是真心為教師爭取權益嗎？