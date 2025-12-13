聽新聞
退休師喊尊嚴老 年輕人憂世代不公

聯合報／ 記者郭韋綺陳秋雲陳敬丰邱書昱／連線報導

立法院昨三讀通過相關法案停砍退休公教人員年金，一名退休教師說，再砍只會讓退休生活更拮据，制度破口卻由教師一輩子的退休金來補，並不公平，犧牲總該有底線。

但是，也有年輕人認為，「好不容易踩煞車，現卻再催油門」，恐讓退撫基金提前破產，年輕人大多不願任公職，將形成惡性循環。

台中市退休教師劉正美說，他們這代靠教書度日，當年薪水不高，年金是退休後唯一穩定的保障，如今物價飛漲，生活成本逐年提高，而且退休後醫療支出大增，年金還愈砍愈多，他們不是要求奢侈度日，只求不成為孩子的負擔。

劉正美表示，他們都是按制度退休，不是占便宜，當初依照政府承諾繳費，服務三、四十年，退休後突然說制度不堪負荷；整體制度的破口卻由退休金來補，這並不公平，希望社會看到教師會老，也需要尊嚴，「我們教了一輩子學生，也盼能平平安安、安心變老」，不是要求特權，只盼制度讓人老得起、有尊嚴地生活。

台灣青年思潮召集人劉品佑指出，現行公教年金改革方案以十年為期、逐步調降所得替代率，若因政治壓力貿然停砍，將加速基金破產，首當其衝是年輕的公教人員，反而加劇世代不公。

劉品佑說，部分立委以年改導致軍公教招募不到人為由要求停砍，說法本末倒置，改革只是逐步下調，若基金破產，才是制度性災難，應讓基金永續，給年輕公教人員領得到退休金的未來，才是留才之道。

