教團肯定停砍年金 籲政院別再用不副署奧步

立法院昨三讀表決通過公教人員退撫部分條文修正草案。對此，教師團體一致表達肯定，但也呼籲執政黨不要再使用「不副署」這種奧步，否則只會讓多年來爭取的三讀成果付之一炬。

全國公務人員協會前理事長李來希則說「這是還我們公道的日子」，且政院下個月就要執行，若帳戶退休金仍繼續被遞減，退休公教人員可以提告政府，到時四十多萬人提告政府「我看政府怎麼處理？」台灣經濟民主連合則表示，年改停砍大開倒車，簡直是職業歧視、世代剝削。

全教總理事長侯俊良表示，政府也應該履行撥補年金的承諾，民進黨過去一直說勞保撥補就是改革，那政府就應當一視同仁、負擔起雇主的責任，依法編列預算撥補退撫基金。

全教產副理事長林碩杰則表示，執政黨與部分立委多年來刻意製造族群、世代、職別對立，將公教人員描繪成國家財政的負擔，完全是政治操作而非事實。只要是確定給付制，無論是公教退撫基金或公保、勞保，法律早已明定政府必須負「最後支付責任」，政府身為軍公教的雇主，就有義務要撥補。

林碩杰也表示，也呼籲銓敘部不要自甘墮落，如果因停砍年金要增加撥補三千六百億元，可以平攤五十年撥補，一年約七十二億元，和勞保一年一千三百億元相比只是小巫見大巫，也請記得軍公教都有繳稅。基金有破產問題就應依法撥補或加強績效，而非汙衊、歧視軍公教。

至於是否擔心屆時政院不副署？林碩杰表示，執政黨近期如財劃法等都採不副署等手段，呼籲執政黨不要再使用奧步，否則只會讓多年來爭取的三讀成果付之一炬。