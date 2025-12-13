聽新聞
新聞眼／年金停砍案不執行？傷威信也釀憲政危機

聯合報／ 本報記者屈彥辰

年金改革合理與否紛擾多年，立法院昨天終於在藍白人數優勢下三讀通過公教人員退撫相關條文，修法核心不是把改革砍掉重練，而是「止血」回溯自二○二四年一月一日起停止逐年下降。政院若不執行，政府誠信恐將再打折扣，族群、職業對立也難以平息。

前總統蔡英文上任後舉起世代正義大旗啟動年金改革，自二○一八年開始逐年調降所得替代率，不過當時一口氣砍過頭，也引發不少年改後遺症，諸如國考人員報考數下降、出現教師荒等，長期不解決也會動搖國家體制。

根據數據顯示，公務員報考人數近幾年呈現雪崩式下滑，自二○一○年高峰的五十三萬人一路下跌，去年僅剩十六萬，今年更可能只剩十一萬。公務員已不再是人人稱羨的鐵飯碗、年輕人的首選，當優秀人才不願再進入公部門，文官體系的品質勢必下降，政府效能受損，才是真正長遠的危機。

而當年蔡政府高舉年金改革時，也同時承諾是針對各族群年金都必須進行改革，但比較民進黨執政一連串退休改革制度會發現，結果是只改革了軍公教人員，勞動部前部長何佩珊還曾說，「撥補勞保也是一種改革」，從二○二○年起，若加計明年預算，政府將對勞保撥補高達五一七○億元。

反觀公、教退撫基金，若停止年改，依銓敘部十年精算，公、教退撫基金要維持二○四九年、二○四五年不會破產，需六九七○億元，推估金額可能比勞保少得多。政府何以對勞保的大額撥補視為改革，對公教合理的撥補卻意興闌珊，確實大有不公。

儘管藍白推動停止所得替代率下降，或許帶有政治角力，但退休金是公務人員當年與政府簽下工作契約，提撥制度與勞工不同，退休金是政府「延遲支付」並非恩賜，依照信賴保護原則，國家該信守承諾，才能穩定國家運作。

台灣需要的是能夠讓社會一起面對年金永續的政府，非利用年改挑撥族群對立的政府。賴清德總統昨稱「年改絕對不能、也不該走回頭路」，不免令人質疑賴政府是否不執行停砍案，若不執行三讀通過的法律案，傷害的可不只是國家誠信，而是一場憲政危機。

