迎戰藍白 賴總統便當會挺政院

針對在野黨近日再修正財劃法、三讀闖關年金停砍案等，賴清德總統昨邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部展開「便當會」，會中達成共識，對於藍白再修正的財劃法等，行政機關有憲法忠誠義務，包括不副署、副署但不執行，都是合憲手段，民進黨團一致支持賴總統與行政院長卓榮泰商議後的最終決斷。

國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，「依法行政很難嗎？」賴政府的貪腐、無能、獨裁早已到沒藥醫的地步，國會三讀通過的法律可以違憲不執行，連親綠學者都批獨立機關委員擺爛不提名。賴總統不只無能，只有一個「爛」字可以形容，哪有何資格對藍白指手畫腳？

民眾黨立法院黨團指出，民進黨高層所謂共識，是集體向台灣民主憲政與法治國原則宣戰，經立法院三讀通過的法律，行政院長無權以「不副署」否決，更不可能自行宣告不執行。賴總統莫非師承北韓法學派？若行政院可以憑一己之意、一黨之私決定哪些法律要遵守、哪些可以不執行，台灣就不配再自稱是民主國家，賴總統可以準備稱帝了。

賴總統昨日中午邀集五十一名民進黨立委，針對在野黨近期修法進行便當會，全程大約一個半小時。與會綠委表示，會中超過廿人發言，當中不乏二度發言者，但並無「放砲」等雜音，大家多是就憲法、法律層面去討論要如何在合憲框架下，抵抗藍白在國會一而再，再而三的多數暴力違憲修法。

民進黨政策會執行長吳思瑤會後表示，大家共同體認國會有如失速列車，執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，會議討論聚焦於目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應，且途徑必須合憲，不管是選擇不副署或不執行都是合憲的方式，黨團全力支持行政部門最終定奪。