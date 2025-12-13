聽新聞
公教年金停砍三讀 學者：勞保破產危機更大 為何不改革

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
立法院處理年金停砍法案時上演表決大戰，藍白以優勢人數闖關成功，藍綠立委於議場高舉手牌表達立場。記者林伯東／攝影
立法院處理年金停砍法案時上演表決大戰，藍白以優勢人數闖關成功，藍綠立委於議場高舉手牌表達立場。記者林伯東／攝影

立院三讀通過停砍退休公務員年金，政大財稅系教授陳國樑表示，停止年金改革方案雖然可能造成財務壓力，但要考慮職業衡平性與一致性，勞保基金財務急迫性比公教退撫基金還高，不能只要求公教退撫財務要健全，勞保卻可以用撥補不用改革。

保險學者也說，勞保及公教年金都有債務問題，如果政府可以撥補勞保基金，為公教退撫基金提撥也是合理的事，最好的做法是成立儲備基金，解決所有社會保險債務危機

陳國樑強調，當初年金改革規畫是針對所有年金體系一起改革，最後卻只有公教年改，勞保年金至今沒有下文，政府還把撥補當做勞保改革手段，「公務員的雇主是政府，連雇主都不站在自己立場去想，讓公務員情何以堪？」他說，從制度衡平角度來看，如果勞保也沒動，也應該適度修正公教年改，政府政策也要有一致性。

淡江大學風險控管暨保險系教授郝充仁則說，當初公教退撫制度較為優渥，源自一九八○年代通膨是兩位數，加上早期公務員薪資較低，有百分之十八優惠存款，另外當年退休金也有薪資補償性質。

郝充仁表示，政府是公教人員的雇主，如果沒有這些公務員，也沒有現在的中華民國政府，更沒有護國神山台積電，二○一八年既然已取消百分之十八，且通膨自二○二○年又升高，就讓這些退休人員晚年可以生活得好一點。

對於銓敘部表示此舉造成公教基金提早破產，政府撥補金額高達六千九百七十億元。陳國樑表示，儘管或許會對財務造成衝擊，但社會保險系統不是只有公教，勞保收支短絀比公教退撫基金還多，社會保險要有一致性，政府要能說服大家，「為什麼同樣都會破產，破產危機更大的勞保不用處理？政策邏輯是什麼？」

郝充仁表示，公教退撫的洞沒有勞保大，勞保今年撥補一千三百億元，撥補退撫基金也合理。政府應該要有社會保險基金永續做法，各國舉債是常態性做法，這幾年退撫基金投資報酬率都不錯，政府應該專款專用，用於補貼退撫基金。此外，勞保基金也面臨相同破產風險，建議政府成立儲備基金，來源可以是壽險業高達卅六兆的資產，政府只要從其中借二、三兆元，付百分之二點五利息，創造百分之六、七投資報酬，就可用來解決所有社會保險債務。

公教 勞保年金 年金改革 破產 債務危機 報酬率 通膨 台積電 退休金

