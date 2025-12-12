藍酸：該信哪個版本的總統

賴清德總統昨上午才痛批藍白主導法案影響國安，下午即邀請三院長進行國政茶敘，不過韓國瑜則婉拒出席。國民黨團書記長羅智強質疑，賴總統前一秒破口大罵、後一秒卻找人茶敘；民眾黨團總召黃國昌則批，賴總統大玩兩面手法。民進黨立委郭國文則說，韓院長不出席更加坐實國民黨不在乎人民福祉的心態。

羅智強說，賴總統既然當總統，個性穩定一點對國家比較好，不要前一秒來破口大罵，後一秒就要找別人茶敘，請問到底是相信哪一個版本的賴總統？當總統信任感很重要，而信任感來自於言行表裡一致，別一直做矛盾的事情。

黃國昌則批，賴總統大玩兩面手法，昨日找綠委開會時，有重量級綠委規勸賴清德，但賴總統聽不進去，根本就是要搞獨裁，當總統帶頭破壞台灣憲政民主體制，對國家是非常嚴重問題，呼籲賴總統懸崖勒馬、回頭是岸。

郭國文表示，過去民進黨團試圖溝通、也有強硬措施，來突破國會僵局，但都沒有見到效果，因此讓層級有所突破，非黨團對黨團，才能讓國家恢復正常運作，賴總統也將對話層級提升至院際對話，展現解決朝野僵局的誠意。

韓國瑜表達不克出席，郭國文說，對於可以突破僵局的機會，韓院長若關心國家發展，應盡力協助解決，卻選擇不出席，更加坐實國民黨不在乎人民福祉的心態。