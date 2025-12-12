藍白邀總統國情報告 逕付二讀

賴清德總統日前拋出高達一點二五兆國防預算條例草案，昨未獲在野黨列入立法院議程。國民黨團、民眾黨團則出招分別提案，要求賴總統赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，立法院長韓國瑜裁示，該案逕付二讀並交付協商。

賴總統拋出一點二五兆國防預算後，行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送交立院，草案已連續兩次院會未被列入議程，無法交付委員會審查。

藍白昨各自提案要求賴總統赴立法院國情報告。國民黨團提案指，賴總統拋出天價軍購預算，含後續維修總經費將達四點五兆元，對台灣民生、經濟發展造成重大排擠，國會支持保家衛國、捍衛民主自由的國防軍購，但軍購內容不透明，因此邀請賴總統赴立法院就攸關國家安全及天價軍購提出國情報告，並接受立委諮詢。

民眾黨團提案指，立法院應於審議國防特別預算條例前，請賴總統履行競選時承諾，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。

國民黨團書記長羅智強表示，賴總統到立院國情報告就該接受立委諮詢，諮詢有各種模式，但一定要來國會接受諮詢，採取什麼形式還可以再來討論。

民眾黨立委陳昭姿表示，政府不能缺乏問責，國家的重大政策不能讓國會與人民最後才知道，民眾黨團主張，在審查國防特別預算前，賴總統應履行競選承諾，到立法院進行國情報告、接受立委諮詢，把國防預算規畫說清楚。

民進黨立委沈伯洋說，藍白提案充滿政治算計，若認為軍購預算排擠其他社福資源，更應該讓特別條例付委審查，就能知道更多資料，了解錢有無花在刀口上。此外，憲法法庭已宣告立委針對總統即問即答違憲，總統不是不願意國情報告，而是要在合法合憲情況下執行。