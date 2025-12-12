冷眼集／罵完約喝茶 總統有要解決問題？

朝野僵局持續，賴清德總統昨天軟硬兼施，一天內先是重砲抨擊在野黨影響國安與社會安定，隨後總統府方面又釋出將邀立法院等三院院長進行「國政茶敘」訊息。在當前朝野互信基礎已薄弱情況下，賴總統一邊開罵、一邊邀喝茶，民進黨政府是否真有誠意解決朝野爭端，令人打上問號。

總統府方面原訂邀請行政、立法、考試院院長於下周一進行「國政茶敘」，但立法院長韓國瑜昨讓賴總統碰了軟釘子，理由是要取得各黨團授權；而韓國瑜昨還表示，台灣社會現在瀰漫了一股焦躁不安的氛圍、大罷免代表政治對立云云。國會議長的弦外之音，執政當局必須好好深思。

回顧今年二月，賴總統也曾邀請五院首長到總統府會商國政，賴總統當時強調，希望能藉此團結國家，化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。然而，這場五院會商過後，民進黨並未停止推動大罷免，甚至在最後關頭，傾全黨之力投入大罷免，讓朝野關係持續惡化。

圖／季青漫畫

大罷免大失敗，原本是民意給民進黨政府的一記警鐘，國人希望執政黨能更謙卑與在野黨溝通對話，真正做到「團結國家」。不過，罷免失利後，民進黨對國會多數通過的法案、對在野黨的態度，依舊採取對抗姿態。種種遠近因加總，如今朝野幾乎沒有互信，只剩無止盡的針鋒相對。

三院院長與賴總統會商暫時破局，但為了憲政運作與政府施政，府院不能放棄任何與立法院及在野黨溝通對話的機會，除了總統與院際之間的協商，在野黨已正式提案邀總統赴立法院國情報告，這自然也是賴總統應該深思的課題。

過去不論藍綠執政，總統國情報告總因是否「即問即答」而卡關。行政院長卓榮泰日前表示，若仿效當年前總統李登輝在國民大會進行國情報告後，由國大代表提問，最後再由總統答覆，「是可以保留此模式的空間」。國民黨團昨鬆口，目前要求是詢答，「但模式可以討論」。由此看來，朝野對國情報告模式，都有讓步空間。而對賴總統而言，如果真的有意解決當前的憲政與朝野僵局，更應主動遞出橄欖枝，甚至有所妥協，以爭取朝野對話空間。