聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／罵完約喝茶 總統有要解決問題？

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

朝野僵局持續，賴清德總統昨天軟硬兼施，一天內先是重砲抨擊在野黨影響國安與社會安定，隨後總統府方面又釋出將邀立法院等三院院長進行「國政茶敘」訊息。在當前朝野互信基礎已薄弱情況下，賴總統一邊開罵、一邊邀喝茶，民進黨政府是否真有誠意解決朝野爭端，令人打上問號。

總統府方面原訂邀請行政、立法、考試院院長於下周一進行「國政茶敘」，但立法院長韓國瑜昨讓賴總統碰了軟釘子，理由是要取得各黨團授權；而韓國瑜昨還表示，台灣社會現在瀰漫了一股焦躁不安的氛圍、大罷免代表政治對立云云。國會議長的弦外之音，執政當局必須好好深思。

回顧今年二月，賴總統也曾邀請五院首長到總統府會商國政，賴總統當時強調，希望能藉此團結國家，化解紛爭，共同找尋解決問題的道路。然而，這場五院會商過後，民進黨並未停止推動大罷免，甚至在最後關頭，傾全黨之力投入大罷免，讓朝野關係持續惡化。

圖／季青漫畫
圖／季青漫畫

大罷免大失敗，原本是民意給民進黨政府的一記警鐘，國人希望執政黨能更謙卑與在野黨溝通對話，真正做到「團結國家」。不過，罷免失利後，民進黨對國會多數通過的法案、對在野黨的態度，依舊採取對抗姿態。種種遠近因加總，如今朝野幾乎沒有互信，只剩無止盡的針鋒相對。

三院院長與賴總統會商暫時破局，但為了憲政運作與政府施政，府院不能放棄任何與立法院及在野黨溝通對話的機會，除了總統與院際之間的協商，在野黨已正式提案邀總統赴立法院國情報告，這自然也是賴總統應該深思的課題。

過去不論藍綠執政，總統國情報告總因是否「即問即答」而卡關。行政院長卓榮泰日前表示，若仿效當年前總統李登輝在國民大會進行國情報告後，由國大代表提問，最後再由總統答覆，「是可以保留此模式的空間」。國民黨團昨鬆口，目前要求是詢答，「但模式可以討論」。由此看來，朝野對國情報告模式，都有讓步空間。而對賴總統而言，如果真的有意解決當前的憲政與朝野僵局，更應主動遞出橄欖枝，甚至有所妥協，以爭取朝野對話空間。

大罷免 國情報告 韓國瑜 賴清德 李登輝 卓榮泰

延伸閱讀

獨缺韓國瑜！賴總統邀三院院長國政茶敘 政院、考試院長應允出席

賴總統邀三院國政茶敘…韓國瑜表達「不克出席」 總統府：意外與不解

賴總統15日邀三院院長國政茶會…韓國瑜被問是否出席 僅2字回應

賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

相關新聞

賴總統邀3院院長茶敘 韓國瑜婉拒

朝野對立升溫，賴清德總統昨祭出三波攻勢，一早先重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；隨後召集民進黨立委進行便當會，...

冷眼集／罵完約喝茶 總統有要解決問題？

朝野僵局持續，賴清德總統昨天軟硬兼施，一天內先是重砲抨擊在野黨影響國安與社會安定，隨後總統府方面又釋出將邀立法院等三院院...

立院三讀 公教年金溯自去年停砍

立法院昨天在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休...

公教年金停砍三讀 學者：勞保破產危機更大 為何不改革

立院三讀通過停砍退休公務員年金，政大財稅系教授陳國樑表示，停止年金改革方案雖然可能造成財務壓力，但要考慮職業衡平性與一致...

迎戰藍白 賴總統便當會挺政院

針對在野黨近日再修正財劃法、三讀闖關年金停砍案等，賴清德總統昨邀集所有民進黨立委在民進黨中央黨部展開「便當會」，會中達成...

新聞眼／年金停砍案不執行？傷威信也釀憲政危機

年金改革合理與否紛擾多年，立法院昨天終於在藍白人數優勢下三讀通過公教人員退撫相關條文，修法核心不是把改革砍掉重練，而是「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。