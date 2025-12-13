賴總統邀集國政茶敘 韓國瑜婉拒

朝野對立升溫，賴清德總統預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政茶會， 將針對財劃法僵局、公務員退撫基金相關的年改法案、總預算至今四個月未審等諸多議題，希望化解行政與立法對立僵局。不過立法院長韓國瑜已表達不克出席。

總統府發言人郭雅慧表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴總統預定下周一（15日）上午邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰將會出席下周一的國政茶敘，希望能夠透過憲政機關的交流對話，誠摯尋求共同合作的空間與機會，讓國家在憲政架構下能夠穩健向前。

考試院表示，賴總統邀請茶敘討論重大國政議題，促進院際溝通對話，考試院長周弘憲表示由衷感謝，也將會出席。

立法院長韓國瑜則表達不克出席。他昨晚出席立法院耶誕活動，對於是否出席國政茶敘則只回應，「謝謝。」在耶誕活動上致詞時直言，「立院是火氣很旺的地方」、「台灣社會現在瀰漫了一股焦躁不安的氛圍」。

據了解，韓國瑜向府方婉拒出席的理由，因他認為立法院是合議制機關，參加會談前需取得各黨團授權。