停砍公教年金修法 三讀 銓敘部：6,970億缺口恐全民買單

立法院會昨（12）日經表決，三讀通過停砍公教年金，這意味退休公教人員「所得替代率逐年遞減」喊卡，並且溯自2024年適用，且當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每四年檢討適當調整。

根據銓敘部資料，公教人員退撫法律明定由政府分年撥補，若要維持2049年及2045年不用罄，政府原已撥補缺口3,370億元；在修法自2024年起停止調降退休所得，十年須再增加撥補3,600億元。兩項撥補合計將達6,970億元，負擔最終將轉嫁由全民稅收承擔。

停砍公教年金三讀重點

公教年金改革在2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分十年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分十年降到60%。

以年資40年的退休公務員為例，原本的所得替代率將從2018年的77.5%，持續下修至2029年的62.5%，不過這次修法停砍公教年金後，所得替代率將一直維持在2023年水平（71.5%）。以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。

考試院秘書長劉建忻日前提醒，退輔基金不足額提撥，將造成潛藏債務；銓敘部長施能傑則表示，這次修法，會導致退輔基金提前用完，估算基金將提早三、四年破產。

立法院會昨日經表決，最終以贊成52位、反對50位，通過國民黨團所提再修正動議，分別三讀修正通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文」，明定有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之，即停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。

三讀修正條文包括：第37條明定，本法公布施行前退休生效者之每月退休所得，於本法公布施行後，不得超過依替代率上限計算之金額。前項替代率應依退休人員審定之退休年資計算，任職滿15年者，替代率為45%，其後每增加一年，替代率增給1.5%，最高增至35年，為75%。

第38條指出，本法公布施行後退休生效者之每月退休所得，不得超過依替代率上限計算之金額。前項替代率應依退休人員審定之退休年資計算；任職滿15年至第35年者，照前條第二項規定辦理；超過第35年者，每增加一年，增給0.5%，最高增至40年止。

第67條規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整，或至少每四年應予檢討，過當調整，但成長率為零或負數時，不予調整。

三讀條文規範，三讀法案修正公布前或後退休生效者，一律以2023年1月1日至2023年12月31日之退休所得替代率上限認定之；有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。