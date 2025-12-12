韓國瑜不出席國政茶敘 立院人士曝關鍵原因：對府方不解感到十分不解

賴清德總統預定15日邀請行政院、立法院及考試院院長進行國政茶敘，不過，立法院長韓國瑜稍早表達不克出席，府方表示感到意外與不解。立院人士說，立院方面早已向府方表明，韓國瑜可以出席不限特定議題的五院茶敘，但若是限制議題及僅限三院，韓國瑜無法代表合議制的立法院發言，對府方的意外與不解，感到十分意外與不解。

立院人士表示，總統府秘書長潘孟安確實有先做出口頭邀約，但當時立院已經明確表示，如果是總統府舉辦茶敘，邀請五院一同出席，且不設定是憲法上針對特定議題的院際調解，韓國瑜確實能夠出席。

立院人士說，但今天收到總統府正式函文，卻設定討論財政問題及世代正義，且僅邀請政院、考試、立法三院，限定特定議題特定對象；由於立院是合議制，韓國瑜並未在特定議題上獲得立院各黨各派的授權，當然無法出席。

立院人士表示，今年2月10日，總統府就曾以茶敘之名邀請五院正副院長交換國政意見，但會後卻又說賴總統是依據憲法第44條召集五院，明顯要把茶敘變成憲法層次的院際協調；因此，這次既然有具體的議題及對象，韓國瑜就更不可能代表立院出席。

立院人士說，現在總統府稱對韓國瑜無法出席感到意外與不解，立院反而會質疑這種說法，好像是說韓國瑜臨時變卦，立院才會感到意外與不解。