藍粉專揭民進黨助理創小帳「誣指何元楷霸凌」 沈發惠辦公室回應了

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
新北市汐止區議員參選人、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷。圖／聯合報系資料照
新北市汐止區議員參選人、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷。圖／聯合報系資料照

新北市汐止區議員參選人、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷，日前遭匿名網友指控自國小霸凌同學至國中。不過，親藍粉專「鎖綠鴨」今天進一步發文稱已追查出爆料者身分，表示該爆料文是民進黨不分區立委沈發惠助理張誠軒以小帳散布訊息，並質疑背後動機。沈發惠辦公室僅坦承確實有該名同仁，但對該事件「沒有什麼回應」。

「鎖綠鴨」發文表示，前幾天在Threads上，有一個「超乾淨的小帳」發文，直指何元楷霸凌，該帳號還貼一個寫有「看到以前霸凌同學的人出來參選，呵呵呵，還好意思說讓下一代在汐止安心成長」截圖，然後刻意把帳號碼掉。

「鎖綠鴨」發文指出，該文似曾相似，彷彿聞到了熟悉的抹黑手法，所以特別去查了一下何元楷11月18日該篇貼文，抓出小帳本尊帳號「Anderson Chang」就是沈發惠助理張誠軒，突然好像一切都明朗了。

「鎖綠鴨」質疑並呼籲，沈發惠出面解釋是不是指派發文張誠軒，是不是為了要推自己的人出來選先批鬥對手？果然這種拙劣惡意抹黑手法，還是要民進黨才做得出來。

經多次詢問沈發惠辦公室是否有相關回應，並致電辦公室，最後獲得辦公室主任回應表示：「我們沒有什麼回應，因為第一，我們不選舉；第二，我們在汐止也沒有做什麼事。但辦公室確實有這個人，他是我們的同仁，事情的緣由應該是你們要去查清楚，問我，我不知道要怎麼回應。」此外，循線致電張誠軒本人，但並未接通電話，傳簡訊也未獲得回應。

藍粉專揭民進黨助理創小帳誣指何元楷霸凌，沈發惠辦公室回應了。圖／取自粉專鎖綠鴉
藍粉專揭民進黨助理創小帳誣指何元楷霸凌，沈發惠辦公室回應了。圖／取自粉專鎖綠鴉

沈發惠 汐止 霸凌

